Hakimler hukuk ve ceza hakimi olarak ayrışıp, uzmanlaşacak

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programı doğrultusunda yeni hedefler ve uygulamalar belirledi.

Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Önceki yıllarda ve 2022'de adalet hizmetleri ile yargı alanında yapılanların aktarıldığı programda, yeni uygulama ve düzenlemelere yer verildi.

Buna göre, hukukun üstünlüğü, hukuk devletinin gerekleri doğrultusunda yargılamaların hızlı, adil ve etkin şekilde işlemesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, adalet sistemine duyulan güvenin artırılması için yeni politikalar uygulamaya alınacak.

Yargıda hedef süre uygulamasıyla sistemin şeffaflığı artırılacak, makul sürede yargılanma hakkı korunacak. Hedef süre uygulaması kapsamında yeni dava türleri için süreler belirlenecek ve uygulama geliştirilecek.

Hakim ve savcıların atama, nakil ve terfi sisteminin nesnel, önceden belirlenmiş ölçütlere ve liyakate dayalı geliştirilmesi sağlanacak. Bu konuda gerekli mevzuat değişiklikleri amacıyla komisyon oluşturulacak ve çalıştaylar düzenlenecek. Ayrıca hakim ve savcılar hakkındaki disiplin süreci nesnel ölçütlerle yeniden belirlenecek.

- Hukuki himaye sigortası yeniden değerlendirilecek

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Hukuki himaye sigortası yeniden değerlendirilecek, bunun geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi ve çalışmalar yapılacak.

Hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde uzlaşmaları sağlanacak.

Kamunun taraf olduğu uyuşmazlıkların çözümünde sulh müessesesi yaygınlaştırılacak. Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu olan yerlerde yaygınlaştırılacak, sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak.

Noter onayı aranan işlemlerin sayı ve maliyetlerinin azaltılmasına yönelik düzenleme yapılacak. Bazı çekişmesiz yargı işlerinin noterlikler tarafından yapılabilmesi sağlanacak.