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'Ulaşım sektörüne 1 trilyon 631 milyar 580 milyon liralık yatırım yaptık'

"Birbirine entegre ulaştırma ve altyapı sistemleriyle Türkiye'mizi adeta baştan başa örüyoruz. 20 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme sektörüne 1 trilyon 631 milyar 580 milyon liralık yatırım yaptık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 14:11
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'Ulaşım sektörüne 1 trilyon 631 milyar 580 milyon liralık yatırım yaptık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, birbirine entegre ulaştırma ve altyapı sistemleriyle Türkiye'yi adeta baştan başa ördüklerini, 20 yılda ülkenin ulaşım ve haberleşme sektörüne 1 trilyon 631 milyar 580 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti.

Programlara katılmak üzere Bitlis'e gelen Bakan Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü şantiyesini ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Daha sonra Bitlis-Baykan arası Viyadük Birleştirme Segmenti Kaynak Töreni'ne katılan Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı yatırımlarının kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Yatırımlarla ülkenin dört bir köşesini entegre bir altyapıyla birbirine bağladıklarını anlatan Karaismailoğlu, coğrafi avantajları kullanarak Türkiye'yi dünya ticaret yollarının hakimi konumuna yükselttiklerini vurguladı.

Ülkenin farklı illerinde birçok yatırım ve hizmeti devreye aldıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Sadece ekimde İstanbul'da Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını hizmete aldık. 11 Ekim Salı günü Çanakkale'de Asos ve Troya tünellerini içinde barındıran Ayvacık Küçükkuyu yolu ile 50 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürerek Kaz Dağları'na nefes aldırdık. Cumartesi günü toplam 104 kilometre uzunluğa sahip, içinde 14 köprü ve 8 tünel bulunan, Malatya'yı Sivas'a bağlayan, yolculuk süresini 35 dakika kısaltan Malatya-Hekimhan yolunu, pazar günü de toplam 30 kilometrelik uzunluğa sahip, Diyarbakır'ı bölgenin en önemli ulaşım akslarına bağlayan, seyahat süresini 40 dakikadan 15 dakikaya indiren Diyarbakır Çevre Yolu'nu milletimizin hizmetine sunduk."

- "Ülkeyi doğu-batı diye ayırmadan bir bütün olarak ele alıyoruz"

Eser ve hizmet şölenlerinin durmadan devam edeceğini aktaran Karaismailoğlu, "Ne mutlu bizlere ki sizlerle her görüşmemizde binlerce yıllık kadim medeniyetin izlerini taşıyan Bitlis'e yeni bir hizmetimiz oluyor." dedi.

Karaismailoğlu, 20 yıllık hükümetleri döneminde, ülkeyi doğu-batı diye ayırmadan bir bütün olarak ele aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Birbirine entegre ulaştırma ve altyapı sistemleriyle Türkiye'mizi adeta baştan başa örüyoruz. 20 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme sektörüne 1 trilyon 631 milyar 580 milyon liralık yatırım yaptık. Ülkemizdeki bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden aldık, 5 katına çıkararak 28 bin 770 kilometreye ulaştırdık. Kara yollarımızdaki tünel uzunluğu yalnızca 50 kilometreydi, bunu 13 katına, 663 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden alıp 732 kilometreye yükseltiyoruz. Hükümetlerimiz döneminde ülke genelinde yaptığımız önemli yatırımlardan kuşkusuz Bitlis de hak ettiği payı almakta. Bugüne kadar Bitlis'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 12 milyar 520 milyon liraya yakın harcama yaptık. Hükümetlerimiz döneminde Bitlis genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 19 kilometreden alıp 302 kilometreye çıkararak 15 katına yükselttik. Hükümetlerimiz döneminde Bitlis'e ayrılan ulaştırma bütçesini yaklaşık 40 kat artırdık. Son 20 yılda Bitlis'te, 359 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirmesi gerçekleştirdik. 2 tek tüp, 3 de çift tüp olmak üzere toplam uzunluğu 5 bin 850 kilometreye varan 5 tünel inşa ettik. Tarihi Gazi Bey, Ulucami, Çağlayan, Paşa Hamamı, Şerefiye 1 ve 2, Pamukçular, Hatuniye ve Alemdar köprülerinin restorasyonları devam ediyor. Bu restorasyonları yıl sonunda bitireceğiz. Bitlis'te yapımı devam eden 10 ayrı kara yolunun toplam proje bedeli 5 milyar 720 milyon liradır."

- "Burada kullanılan çelik ile 2 Eyfel Kulesi yapılabilirdi"

Bitlis-Baykan arasında yapımı süren viyadüğün önemine değinen Karaismailoğlu, "Bitlis Çayı Viyadüğü, bölgemizdeki Kuzey-Güney aksını oluşturan, Habur, Esendere, Gürbulak, Kapıköy sınır kapıları ile birlikte, doğu illerinin güney illerine ulaşımını sağlayan bir kavşaktadır. Tarihi İpek Yolu konumunda olan Bitlis-Baykan yolu güzergahında. Bitlis Çayı Viyadüğü 900 metre ve 2 bin 100 metrelik bağlantı yollarının yapılması sayesinde kesintisiz, güvenli ve konforlu seyahat etme imkanına kavuşacağız. Projemiz aynı zamanda bölgenin tarım ve hayvancılığı ile birlikte sosyoekonomik gelişimine de ciddi katkılar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bitlis Çayı Viyadüğü'nün "en"lerin projesi olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Köprümüz, güçlendirilmiş kutu kiriş tipteki çelik tabliyeli teknolojik köprüdür. Aynı zamanda ilk defa, yüzde 3,82 eğimde, tutma-sürme yöntemi ile gerçekleştirilen 904 metre uzunluğunda, 15 bin 600 ton çelik kullanılan tek parça köprüdür. Burada kullanılan çelik ile 2 Eyfel Kulesi yapılabilirdi. Bugün kaynak törenini gerçekleştirdiğimiz köprümüz, yerli mühendislik, tasarım ve yapımıyla yüzde 100 yerli ve millidir. Bu yanıyla da hepimiz için, Bitlis'imiz için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızda doğu-batı ayrımı yoktur. Önceliklerimiz ihtiyaç ve kalkınmadır. Kömürhan, Ağın ve Nissibi köprüleriyle birlikte, Bitlis Çayı Viyadüğü'nü de teknolojik köprüler sınıfında inşa ettik. 2020 yılında Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik, Botan Köprüsü'nü de içinde barındıran Küçüksu-Hizan-Pervari yolunu hizmete açmıştık. Bu şeklide Bitlis, Siirt ve Van illerimiz başta olmak üzere ülkemiz adına çok önemli bir ulaşım projesini hayata geçirdik. Hizmete girdiği günden bu yana, Botan Köprüsü'nden 1 milyon 587 bin araç geçiş yaptı. Tıpkı Botan Köprüsü ve bağlantı yolları gibi Bitlis'te yaptığımız bölünmüş yollar sayesinde, sıla ve sevdiklerimize artık rahat, güvenli ve hızlı bir şekilde kavuşuyoruz. Ne mutlu ki sizlere hak ettiğiniz hizmetleri sunmak bizlere nasip oldu."

KAPAT [X]

Konuşmanın ardından, Bakan Karaismailoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar, Vahit Kiler ve kurum amirleri ile birlikte Bitlis-Baykan arası Viyadük Birleştirme Segmenti'nin kaynağını yaptı.

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