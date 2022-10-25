Dilekçe kampanyası başlattık

ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONEL SENDİKASI GENEL

BAŞKANLIĞINA

.............Üniversite............kadrosunda görev yapmaktayım.

657 sayılı Devlet Memurları kanuna tabi memur olmanın gereği olan tayin hakkının bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bunun yanına sıra Üniversitelerde sadece öğretim elemanlarına ödenen fakat GİH-YHS-THS-SHS-4B kadrosunda çalışan yükseköğretim çalışanlarına verilmeyen "Yükseköğretim Tazminatı ve Geliştirme Ödeneğinin" yükseköğretim çalışanı olan ve kurumunun hiçbir tazminatından faydalandırılmayan idari personele verilmemesi anayasanın hem eşitlik ilkesine aykırı olmakta hem de işyeri çalışma barışını ve huzurunu bozmaktadır.

Bilgilerinizi ve tayin sorununun çözüme kavuşturulması "yükseköğretim tazminatının ve kuruluş geliştirme ödeneğinin" yükseköğretim çalışanlarının tümüne hakkaniyetli ve adil olarak ödenebilmesi hususunda eylemsel mücadele başlatılmasını, gerektiğinde yargı yoluna gidilerek yükseköğretim çalışanları olan biz idari personelin de faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederim.

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../.../2022

ADI SOYADI

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