Edirne merkezli FETÖ soruşturması: 4 şüpheliye gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik Edirne merkezli soruşturmada 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 16:12
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında mühendis, vergi müfettişi ve gelir uzmanının da bulunduğu 4 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te başlattığı operasyon sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız