Adalet Bakanlığı, Finlandiya heyetinden terör örgütü mensuplarının iadesini istedi
Türkiye'ye gelen Finlandiya heyetiyle Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşme 6 saat sürdü. Görüşmede, Finlandiya'dan iadesi istenen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyaları gündeme geldi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 16:16
NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalanan üçlü muhtıra kapsamında kurulan "Daimi Ortak Mekanizma" çerçevesinde, Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Adalet Bakanlığı yetkilileri Ankara'da bir araya geldi.
Türkiye Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek'in başkanlık ettiği toplantı 6 saat sürdü.
Görüşmede, Finlandiya'dan iadesi talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyaları ele alınarak, terör örgütü mensuplarının iki ülke arasındaki adli yardımlaşma anlaşmaları kapsamında iadesi istendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız