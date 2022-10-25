Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.00'da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 17:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul, saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız