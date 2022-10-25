İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açılışında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamında, Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademesinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Grup Başkanvekili Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, protokol üyeleri ile davetliler katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Yazıcı, projenin birinci etabının 1998 yılında, dönemin İBB Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. etabının da 2009 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından açıldığını anlattı.

Çevre vizyonunu takiben 2018'de yatırımları yapılan 3. etabının açılışının hayırlı olmasını dileyen Yazıcı, yatırımda emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Yazıcı, "Arıtma yükünün bir ilçeye yüklenmesini doğru bulmuyorum. Her ilçede, Pendik'te, Kartal'da, Maltepe'de de arıtma tesislerinin olmasını arzu ediyoruz. Arıtma sürecinde ortaya çıkan çamur en büyük problemlerden biri. Çamuru, transferi sırasında kurutmak, zaman zaman pik yapan kokulara yol açmakta. Kokunun bitme ihtimali ancak tüm ilçelerde arıtma tesislerinin yapılmasıyla olur." dedi.

Arıtma çamurunun kurutulmasının ilçeye ciddi yük olduğunu aktaran Yazıcı, Tuzla için oluşan yükün azaltılmasının büyük bir kamu kaynağını kullanan İBB yönetimince ele alınması gerektiğini vurguladı.

- "Bu tahammülsüzlük çok ayıp"

Konuşması sırasında zaman zaman tepkilerle karşılaşan Yazıcı, kendisine protestolarda bulunanlara yönelik, "Tepki vermenize anlam veremiyorum. Bu konuşmayı şık bulmuyorum. Tuzla halkı adına konuşuyorum. Konuşma içeriğimde ne hakaret var ne de nezaketsizlik... Bu tahammülsüzlük, çok ayıp. Tuzla halkı adına derdimizi anlatmak istiyorum." diye konuştu.

Son 3,5 yıldır projelerde ilerleme kaydedilmediğini savunan Yazıcı'nın konuşması, yuhalama, ıslıklar ve alkışlı protestolarla kesilmeye çalışıldı.

Tepkilere rağmen konuşmasını sürdüren Yazıcı, İBB'nin haklı taleplere kulak vereceğini ümit ettiklerini kaydederek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı konuşmada Tuzla'ya müjdeler vermesini beklediklerini söyledi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhum Kadir Topbaş'a da teşekkür eden Yazıcı, protestoların artması üzerine, "280 bin Tuzlalının Belediye Başkanına saygınız bu mu?" diye sordu.

Konuşması sırasında "Ekrem Başkan" sloganları atılması üzerine de Yazıcı, "Derdimiz Tuzla'nın halkına verilen sözleri takip etmektir." dedi.

Protestoları kınadığını dile getiren Yazıcı, kürsüden indikten sonra bir süre Ekrem İmamoğlu ile konuştu. Daha sonra alandan ayrılmak isteyen Yazıcı'ya kalabalıktakilerin tepkisi üzerine gerginlik yaşandı. Bazı kişilerin, üzerine yürümeye çalıştığı Yazıcı, korumalar eşliğinde bindiği araçla alandan ayrıldı.

- "O arkadaş burayı germeye gelmiş"

Daha sonra kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "O arkadaş burayı germeye gelmiş." diyerek Yazıcı'ya tepki gösterdi.

Göreve geldiğinde ilk ziyaret ettiği ilçe belediye başkanlarından birinin Yazıcı olduğunu anlatan İmamoğlu, "Kendisi bir kez bile benimle Tuzla gezilerine katılmamıştır. Problem çözmek isteyen bir Belediye Başkanı olsa benimle defalarca konuşurdu. Arkadaş gergindi. Saniyede bir öksürüyordu. Gergin insan vücudu onu yapar. Buradan kalkıp gideceği de belliydi." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Yazıcı'nın açılışa kötü bir ruh haliyle geldiğini savunarak, kendisine karşı "Twitter belediye başkanlığı" yaptığını söyledi.

Görevde bulunduğu 3,5 yılın 20 yılla kıyaslandığını ifade eden İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni yapmayışlarının doğru bir karar olduğunu iddia ederek, "İhaleyi iptal ettik. O projeyi yapsaydık 3,5 milyar harcayacaktık. Ama burasını yaptık. Burası günde 400 bin metreküp atık su arıtacak. Toplam kapasitesi 650 bine çıkacak. 2 milyon 600 bin nüfusa kadar hizmet edecek kapasiteye gelecek." şeklinde konuştu.