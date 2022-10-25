Bakan Karaismailoğlu: Batıya ne yaptıysak, doğuya da aynısını yapıyoruz

Karaismailoğlu, kentteki programları kapsamında çarşı merkezinde yürütülen "Dereüstü Islah Projesi" kapsamında devam eden çalışmaları inceledi, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Esnafı ziyaret eden, çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, valilikte kurum amirleriyle istişare toplantısına katıldı.

Ardından Bitlis Çevre Yolu ve Kavşağı'nın açılışını gerçekleştiren Karaismailoğlu, projenin şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını söyledi.

Doğu Anadolu'yu Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerine bağlayan Bitlis'te ciddi bir trafik yoğunluğunun olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bitlis'e rahat bir nefes aldırabilmek için çalışmalarımıza başlamış ve 11 kilometrelik çevre yolunu yapmıştık. Hızla gelişen Bitlis'in çevre yolu ağını hizmete sunduğumuz 9 kilometrelik kesim ile daha da geliştirdik. Şehir içi trafiği rahatlatmak için tesis ettiğimiz çevre yolu ile güneybatıda Şanlıurfa ve Diyarbakır üzerinden, doğuda ise Van ve sınır kapıları hattından gelen transit kara yolu trafiğini şehir dışına aldık. Proje kapsamındaki Bitlis Giriş Kavşağı sayesinde, çevre yolumuzun hem şehir merkezi bağlantısını sağladık hem de mevcut çevre yolu ile bağladık." diye konuştu.

- "Hayata geçirdiğimiz her projenin tıpkı akarsular gibi bölgesine bereket taşıdığını görüyoruz"

Projenin 6 kilometrelik çevre yolu, 3 kilometrelik Bitlis Giriş Kavşağı ve 156 metrelik Sarik Köprüsü ile toplamda 9 kilometreden oluştuğunu, 2x2 şeritli bölünmüş yol ve bitümlü sıcak kaplamalı olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, bugün hizmete açtıkları çevre yolu sayesinde hattaki 12 dakikalık seyahat süresinin 4 dakikaya indiğini kaydetti.

Böylece bir yılda zamandan 27,5 milyon lira, akaryakıttan 1,5 milyon lira olmak üzere toplamda 29 milyon liralık tasarruf sağlayacaklarını aktaran Karaismailoğlu, "Ayrıca, yine yıllık olarak 298 ton egzoz emisyon azalması sağlayıp, çevreye katkımızı sunmaya devam edeceğiz. Bizim aklımızda, kalbimizde 'halka hizmet Hakk'a hizmettir' ilkesi vardır. Buna göre yaşıyor, buna göre hizmet ediyoruz. Bu ilke ışığında hayata geçirdiğimiz her projenin, eserin tıpkı akarsular gibi bölgesine, şehrine, milletimize bereket taşıdığını görüyoruz. Bu çalışmalarımız inşaat aşamasından itibaren bölgenin üretim, istihdam, ekonomi, kültür, turizm ve ticaretine can suyu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 2003'ten bugüne gerçekleştirilen yatırımlarla Bitlis'in bölünmüş yol oranını da yüzde 43'lere yükselterek, Türkiye ortalamasının üzerine çıkardıklarını vurguladı.

Kentte yapımı devam eden 10 kara yolu projesinin toplam bedelinin 5 milyar 720 milyon lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yılda Bitlis'in kalkınması için ulaştırma ve altyapı hizmetlerimizi seferber ettik. Şehrimizi bugünlere getirdik. Bundan sonra da durmak yok, yola devam. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye'nin yüzyılında bize yakışır hizmetleri, Bitlis'in hak ettiği ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Batıya ne yaptıysak, Doğuya da aynısını yapıyoruz. Hükümetimiz, devlet aklıyla yaptığı planlamalarla bu ayrımı ortadan kaldırmıştır. Ulaşım ve haberleşme yatırımlarıyla, hasret dolu Türkülerdeki yol tariflerini tersine çevirdik. Bitlis için ne yapsak yeridir, yerindedir. Artık 'Bitlis'in yolları taştan geçilmez' türkülerini değil 'Bitlis'in yolları bölünmüş, geçilir' deyişlerini söyleyeceğiz. Bitlis'te yollarla ilgili ağıtlar söylenmiyor."

- "Dünyanın en gözde köprülerinden biri kazandırıldı"

Vali Oktay Çağatay da "Bitlis-Baykan kara yolunda bir zamanlar terörün gölgesinde, vatandaşların yol standardından korkarak gittiği yerde Allah'a şükürler olsun ne terör gölgesi, ne de yol standardından korku kaldı. Dünyanın belki de en gözde köprülerinden birini bizlere hediye ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve zatıalinize çok teşekkür ediyoruz. Artık Türkiye bu standartta yaşayan bir ülke haline geldi." dedi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise ulaştırmada, eğitimde, sağlıkta, özellikle de emniyette huzur ve güvenliği sağladıklarını ifade etti.

Açılışı yapılan yolun daha önce hayal bile edilemediğini söyleyen Taşar, hayallerin bir bir gerçekleştiğini kaydederek, açılışı yapılan yatırımların hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de artık modern yolları kullanarak ulaşım sağladıklarını bildirerek, "Bunlar lütuf değil, bölgenin hakkıydı. Allah sizlerden razı olsun. Bütün Türkiye'nin her köşesine, aynı kalitede yollar yapılıyor. Adil ve adaletli bir şekilde dağıtım yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, dört şeritli çevre yolu ve kavşağının kentin trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacağını anlattı.

Yol için 973 bin metreküp toprak, 38 bin metreküp beton, 1000 metreküp taş duvar ve 3 bin 200 ton demir kullanıldığını aktaran Uraloğlu, "Projede yaklaşık 3 kilometrelik oto korkuluk imalatı da gerçekleştirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak zorlu bir coğrafyada, eşi olmayan güzelliğe sahip ülkemizde şehirlerimizi bölünmüş yol ağıyla bağlarken şehir merkezlerini rahatlatan çevre yollarını da hayata geçirerek vatandaşımıza güvenli ulaşım imkanı sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da "Bitlis tarihi silüetine kavuşuyor. Bitlis'in çevre yolu 20 yıldır kangren haline gelmişti. Dere Üstü Projesi ve 10 köprü yapımını gezdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmete devam ediyoruz. Onun talimatlarıyla, onun hizmet aşkıyla yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Bitlis'i hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmaların ardından açılışını yaptıkları yolda otomobil kullandı.