Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Bakan Kurum '1 milyon konut arsası' ile ilgili detayları anlattı
Bakan Kurum '1 milyon konut arsası' ile ilgili detayları anlattı
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sponsorlu İçerik
Rapor için para istediği öne sürülen doktora ev hapsi
Rapor için para istediği öne sürülen doktora ev hapsi
Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Öğrenciyi darp ederek ayağını kıran öğretmen tutuklandı
Öğrenciyi darp ederek ayağını kıran öğretmen tutuklandı
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi
Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te Türkiye'de bir tek terörist kalmayacak
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te Türkiye'de bir tek terörist kalmayacak
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor
TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor
MEB'den önemli karar: Evde eğitim alacak öğrencilerin işlemleri kolaylaşacak
MEB'den önemli karar: Evde eğitim alacak öğrencilerin işlemleri kolaylaşacak
Referandum için kaç vekilin oyu gerekiyor? Şentop'tan açıklama
Referandum için kaç vekilin oyu gerekiyor? Şentop'tan açıklama
Sosyal konutta ilk temel 17 ilde atıldı
Sosyal konutta ilk temel 17 ilde atıldı
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin sayısı 910 bine ulaştı
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin sayısı 910 bine ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi
Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin kapsamı açıkladı
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin kapsamı açıkladı
KDV iadelerinde kolaylık sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de
KDV iadelerinde kolaylık sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de
CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü
CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü
Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı: Asgari ücret engel değil
Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı: Asgari ücret engel değil
Meslek örgütlerine yeni yapı: Türk Tabipleri Birliği'nin adı değişecek
Meslek örgütlerine yeni yapı: Türk Tabipleri Birliği'nin adı değişecek
Bakan Karaismailoğlu'ndan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro açıklaması
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
Manisa CBÜ'deki usulsüz atamalar Sayıştay raporunda
Manisa CBÜ'deki usulsüz atamalar Sayıştay raporunda
Genç araçların fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Genç araçların fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Yargıtay'dan sağlıkçıları üzen 'icap nöbeti' kararı
Yargıtay'dan sağlıkçıları üzen 'icap nöbeti' kararı
Erdoğan: Tüm madenlerin durumu inceleniyor
Erdoğan: Tüm madenlerin durumu inceleniyor
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 21:05
Yazdır
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Teklife göre, yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin, kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan Ürün İzleme Sistemi'ne (ÜİS), fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu getirilecek. Aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.

Makaron ve sigara üretim tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunmadan, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılması zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerini etiketlemeden veya işaretlemeden makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi yapanlara, 10 bin liradan az olmamak üzere üretilen her bir adet başına 1 lira idari para cezası verilecek.

Makaron ve sigara üretim tesislerinde, makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi kapsamında üretilen makaron ve sigaraları süresi içinde imha etmeyenlere, 10 bin liradan az olmamak üzere, üretilen her bir adet başına 1 lira para cezası uygulanacak.

ÜİS'e usulsüz müdahale edenler, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nda yer verilen aykırı fiillerinden dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara, bu kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin hiçbir belge verilmeyecek, verilmiş olanlar Tarım ve Orman Bakanlığınca iptal edilecek. ÜİS'e usulsüz müdahale edenler ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı fiilleri işlediği tespit edilenlere bu kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin verilen belgeler, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar askıya alınacak ve bu süre içinde söz konusu tesis veya iş yeri için başka bir gerçek veya tüzel kişiye belge verilmeyecek.

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Bu kapsamda izin, uygunluk ve yetki belgesine tabi faaliyetlerde bulunanlardan, belirtilen teminatı vermeyenlerin faaliyete ilişkin belgeleri teminat verilinceye kadar askıya alınacak. Bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de izin, uygunluk ve yetki belgesi verilmeyecek. Bu çerçevede alınan teminatların paraya çevrilmesi halinde paraya çevrilen tutar, alacaklı idareler arasında garameten taksim edilecek.

Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalat faaliyetleri ile tütün ticareti yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin izin, uygunluk ve yetki belgesi başvurusu, tadili veya süre uzatımına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için süresinde ödenmeyen idari para cezası borcu, vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı getirilecek.

Kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi makaron tespitlerinde, söz konusu ürünleri belirli sayıda bulunduran, üreten veya ithal edenler de cezalı tarhiyattan müteselsilen sorumlu tutulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- Sinyal alınamayan cihazlar 1 yıl sonra pasife alınacak

7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi 1 yıla düşürülecek. Bu kapsamda son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak.

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek.

Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

KAPAT [X]

Teklifin, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını düzenleyen maddesi kanunun yayım tarihinde, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi
Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi
Maden şehitlerinin borçları silinecek
Maden şehitlerinin borçları silinecek
Cemevlerine yönelik düzenleme Komisyon'dan geçti
Cemevlerine yönelik düzenleme Komisyon'dan geçti
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
Cemevlerine yönelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Cemevlerine yönelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay Başkanlığı, bölüm başkanlığı atamalarında üst unvan kuralına dikkat etmeyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini uyardı!
Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusunu görüş yazısı ile cevapladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları, özlük haklarının düzeltilmesi için taslak kanun teklifi oluşturup bazı makamlara sundu. Memurlar.net olarak taslak kanun teklifini yayımlıyoruz.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde kendisi hakkında düzenlenen 2008 yılına ait sicil raporu ile mülki idare amiri değerlendirme raporunun iptali istemiyle davada kararını verdi.
Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?
Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu Genel Yazısının iptaline ilişkin davayı karara bağladı.
2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı
Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar, 3 yıldızlı otelde dahi kalmaya yetmiyor. Kamu misafirhane ücretlerini dahi karşılamıyor
Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Danıştay Birinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi uyarınca yapılan ceza soruşturmasında soruşturmacının talep ettiği delil istemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Soluk borusundaki deliğe rağmen seslendirdiği rap şarkılarla hayata bağlandı

Soluk borusundaki deliğe rağmen seslendirdiği rap şarkılarla hayata bağlandı

Bingöl'de kasların hareket kabiliyetini kaybetmesine neden olan "miyopati" adlı hastalıkla mücadele eden 22 yaşındaki Emir Mervan Dere, soluk borusunda açılan deliğe rağmen rap şarkılar seslendiriyor. Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan, doğuştan "miyopati" (kas tutulumu) hastası Emir Mervan Dere, 17 yaşında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle soluk alıp vermekte güçlük yaşadı. Kas hastalığının enfeksiyonun etkilerini daha da artırması üzerine, soluk alıp verebilmesi için nefes borusuna gırtlak seviyesinin altından delik açılan (trakeostomi) Dere, 5 yıldır günde yaklaşık 17 saat solunum cihazına bağlı yaşıyor.
İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca Çocuk Ürolojisi alanında yan dal uzmanlık belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvuruya karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Yemek borusu kanserini tetikliyor!

Yemek borusu kanserini tetikliyor!

Bilinçsizce tüketilen çay kanser riskini en üst seviyeye taşıyabilir. Peki çayı ne sıklıkla içmeliyiz? Çayı nasıl tüketmeliyiz?
Advertisement