Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Soluk borusundaki deliğe rağmen seslendirdiği rap şarkılarla hayata bağlandı

Bingöl'de kasların hareket kabiliyetini kaybetmesine neden olan "miyopati" adlı hastalıkla mücadele eden 22 yaşındaki Emir Mervan Dere, soluk borusunda açılan deliğe rağmen rap şarkılar seslendiriyor. Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan, doğuştan "miyopati" (kas tutulumu) hastası Emir Mervan Dere, 17 yaşında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle soluk alıp vermekte güçlük yaşadı. Kas hastalığının enfeksiyonun etkilerini daha da artırması üzerine, soluk alıp verebilmesi için nefes borusuna gırtlak seviyesinin altından delik açılan (trakeostomi) Dere, 5 yıldır günde yaklaşık 17 saat solunum cihazına bağlı yaşıyor.