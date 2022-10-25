Rapor için para istediği öne sürülen doktora ev hapsi
İzmir'de istirahat raporu için para istediği iddiasıyla gözaltına alınan doktora adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 22:44
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doktor H.B.C'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.
- Olay
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Müdürlük, hekimin açığa alındığını ve adli makamlara bilgi verildiğini açıklamıştı.Rapor için para isteyen doktor açığa alındı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız