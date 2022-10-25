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Evinin altında akrep çiftliği kurdu! Zehrin gramından 10 bin dolar kazanıyor

Mardin'de yaşayan Sezgin Oral, gerekli izinleri aldıktan sonra evinin altında akrep çiftliği kurarak, bölgede yaygın halde bulunan ve kara akrep olarak adlandırılan 'Androctonus Crassicauda' cinsi akrebi yetiştirmeye başladı. Elinde şu an 225 akrep bulunan Oral, hem üremelerini sağlıyor hem de onlardan elde ettiği zehri eksi 86 derecede saklayarak belirli periyotlarla ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiyor. Akrep zehrinin gramı 10 bin dolardan satılıyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Ekim 2022 23:16
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Mardin'in Ömerli ilçesi Kırsal Kaynarkaya Mahallesi'nde yaşayan Sezgin Oral (51), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri aldıktan sonra bir süre önce evinin altında 150 metrekarelik alanda özel fanuslarda akrep yetiştirmeye başladı.

BİN AKREPTEN 3 GRAM ZEHİR SAĞILABİLİYOR
Bölge genelinde bulunan ve 'kara akrep' olarak adlandırılan 'Androctonus Crassicauda' cinsi akrepleri un kurduyla besleyen Oral, zehirlerini şoklama yöntemiyle sağıp, eksi 86 derecede saklayarak belirli periyotlarla ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiyor. Bin akrepten ancak 3 gram zehir sağılabildiğini söyleyen Oral, 225 olan akrep sayısını üreme yoluyla artırarak 3 yıl içerisinde 50 bin akrebe ulaşmayı hedefliyor.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ İLGİ DUYUYORUM
Çocukluğundan beri yılan ve akreplere ilgi duyduğunu söyleyen Oral, "Daha sonra akreplerle ilgili araştırma yaptığımda, zamanla işin ticaretini yapmaya karar verdim. Akrepleri yavrulatma yöntemiyle üreterek çoğaltıyoruz. Burada kurduğumuz laboratuvarda şoklama yöntemi ile sağımı yapıyoruz. Dünyada bu tür tesisler sadece birkaç ülkede var. Dünya üzerinde yaşayan 1750 akrep türü var. İçlerinde zehirli ve tehlikeli olanları da bizim bu bölgede yetişenler var. Bunlardan en tehlikelisi de Mardin ve Urfa'da yetişiyor. Akrep sayısını 50 bine çıkarmak istiyorum. Ancak bu şekilde 1 yılda yapacağımız sağımlarla 1 litre zehre ulaşabiliriz. Normalde bin akrepten ancak 3 gram zehir sağım yapıyoruz. Sağdığımız zehri de eksi 86 derece soğuk zincirle koruma altına almamız gerekiyor" diye konuştu.

Mahalleli de köylerinde akrep çiftliği açılacak denildiğinde ilk başta çok şaşırdıklarını ama alıştıklarını söyledi.

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