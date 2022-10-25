Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.