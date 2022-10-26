Müslümanlara yönelik küresel nefret ABD'den yayılıyor

KYK borçları Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı
KYK borçları Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sponsorlu İçerik
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Tüm maden şehitlerinin ailelerine şartsız maaş
Tüm maden şehitlerinin ailelerine şartsız maaş
Togg'da seri üretime son üç gün
Togg'da seri üretime son üç gün
Bakan Kurum '1 milyon konut arsası' ile ilgili detayları anlattı
Bakan Kurum '1 milyon konut arsası' ile ilgili detayları anlattı
Rapor için para istediği öne sürülen doktora ev hapsi
Rapor için para istediği öne sürülen doktora ev hapsi
Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Öğrenciyi darp ederek ayağını kıran öğretmen tutuklandı
Öğrenciyi darp ederek ayağını kıran öğretmen tutuklandı
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi
Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te Türkiye'de bir tek terörist kalmayacak
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te Türkiye'de bir tek terörist kalmayacak
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor
TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor
MEB'den önemli karar: Evde eğitim alacak öğrencilerin işlemleri kolaylaşacak
MEB'den önemli karar: Evde eğitim alacak öğrencilerin işlemleri kolaylaşacak
Referandum için kaç vekilin oyu gerekiyor? Şentop'tan açıklama
Referandum için kaç vekilin oyu gerekiyor? Şentop'tan açıklama
Sosyal konutta ilk temel 17 ilde atıldı
Sosyal konutta ilk temel 17 ilde atıldı
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin sayısı 910 bine ulaştı
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin sayısı 910 bine ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi
Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin kapsamı açıkladı
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin kapsamı açıkladı
KDV iadelerinde kolaylık sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de
KDV iadelerinde kolaylık sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de
CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü
CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü
Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı: Asgari ücret engel değil
Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı: Asgari ücret engel değil
Meslek örgütlerine yeni yapı: Türk Tabipleri Birliği'nin adı değişecek
Meslek örgütlerine yeni yapı: Türk Tabipleri Birliği'nin adı değişecek
Bakan Karaismailoğlu'ndan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro açıklaması
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
Ana sayfaHaberler Dünya

Müslümanlara yönelik küresel nefret ABD'den yayılıyor

Küresel İslam düşmanlığı, kısaca İslamofobi, dünyada milyar dolarlarla finanse edilen bir sektör haline geldi. Kanada'da 4 yıl süren bir araştırma, bu gerçeği bütün detayları ve belgeleriyle ortaya koydu. Raporda ABD'nin, İslam düşmanlığını üreten merkez olduğu belirtildi. Küresel İslam düşmanlığının ABD'li 39 kuruluş tarafından koordine edildiği kaydedildi. Söz konusu 39 kuruluşun Yahudi kökenli ABD'li milyarder aileler tarafından fonlandığı belgelendi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 26 Ekim 2022 07:20
Yazdır
Müslümanlara yönelik küresel nefret ABD'den yayılıyor

İslam karşıtlığı olarak literatüre giren İslamofobi kavramı Batı ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada etkisini artırıyor. Müslümanların uluslararası toplum içindeki varlığını ve etkisini hedef alan İslamofobi, nefret söylemi başta olmak üzere birçok araçla toplumu etkilediği için sosyologların da temel ilgi alanları arasında yer alıyor. Kanada'nın Ontario eyaletindeki Waterloo şehrinde bulunan Wilfrid Laurier Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma İslamofobiyi besleyen ağları ortaya çıkardı. Üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan Sosyolog Prof. Dr. Jasmin Zine, ekibiyle dört yıl önce başladıkları araştırmayı tamamlayarak 127 sayfalık bir rapor hazırladı. Zine, 'Kanada İslamofobi Endüstrisi: Büyük Beyaz Kuzey'deki İslamofobi Ekosisteminin Haritası' isimli raporunu kamuoyuyla paylaşarak, İslam düşmanlığı endüstrisinin uluslar ötesi bir sektör halini aldığını söyledi.

1,5 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

İslamofobi endüstrisinin sadece ABD'de 1,5 milyar dolarlık bir pazarı olduğunu kaydeden Zine, bu piyasayı ABD merkezli 39 kuruluşun koordine ettiğini ifade etti. Aynı saptamaları, gerekli belgelere erişim izni verilmediğinden Kanada için yapmanın imkansız olduğuna işaret eden Zine, "İslamofobi ağları ulus ötesidirler. Bunlar sadece Kanada veya Amerika Birleşik Devletleri'nde değiller. Bu endüstri için birçok fon ABD'den geliyor ve oradaki çalışmaların bazıları toplamda 1,5 milyar dolarlık bir pazar olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

PERDE ARKASINDAKİ İKİ AİLE

Söz konusu raporun içeriğinde bazı varlıklı ailelerin İslam düşmanı kurumlara fon sağladığı bilgisi isim ve rakam verilerek ortaya kondu. O ailelerden biri olan Yahudi asıllı Rosenwald Ailesi, ABD'nin en büyük perakendecilik şirketlerinden Sears, Roebuck and Company'nin sahibi olarak öne çıkıyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 14 milyar dolar. Ailenin günümüzdeki varisi Nina Rosenwald, William Rosenwald Aile Fonu'nun başkan yardımcısı ve Amerikan Menkul Kıymetler Yönetimi Kurulunun eş başkanı olarak görev yapıyor. Müslümanlara karşı kurumlara destek veren diğer ABD'li aile ise Mercer Ailesi. Ailenin en yaşlı üyesi Robert Mercer, 130 milyar dolar değerindeki Renaissance Technologies adlı teknoloji şirketi ve ABD'li aşırı sağ akımlara yakın siyasi haber platformu Breitbart'in sahibi. Mercey, başta ABD olmak üzere birçok ülkede siyasi seçimleri maniple ettiği suçlamalarına muhatap kalan Cambridge Analytica'nın ana fon sağlayıcısı olarak da gündeme gelmişti. Ailede son zamanlarda Robert Mercey'in kızı Rebekah Mercer ön plana çıkıyor. Mercey Ailesi Vakfı'nı yürüten isim olan Rebekah Mercer, vakıf üzerinden birçok İslam düşmanı organizasyona finansman sağlıyor.

REKLAM

SİYONİST YAHUDİLERİN ETKİSİ

Shillman Vakfı, 2014 ve 2016 yılları arasında 39 İslam karşıtı ağ grubunun bin 96 fon sağlayıcısından biri olarak raporda yer aldı. 2015 yılında, Shillman Vakfı mütevelli heyeti, Cognex Corporation'ın kurucusu ve başkanı Robert Shillman, DHFC'nin direktörü olarak görev yaptı ve Amerika Siyonist Örgütü (ZOA) dahil olmak üzere bir dizi İsrail yanlısı grubu finanse etti. ZOA, İsrail protestolarını ve Filistinli öğrenci gruplarına yakın akademisyenleri hedef aldı.

NEFRET KURULUŞLARINA PARA AKITIYORLAR

Söz konusu rapora göre ABD'de 2008 yılında kurulan aşırı sağcı bir düşünce kuruluşu olan Gatestone Enstitüsü'ne Rosenwald Ailesi Vakfı tarafından Müslüman karşıtı eylemlerde kullanılmak üzere 2,8 milyon dolar bağışta bulunuldu. Yine aynı kuruma Mercer Ailesi Vakfı tarafından 250 bin dolar fon aktarıldı. ABD'de 'İslamofobi'nin Dedesi' olarak bilinen Daniel Pipes tarafından kurulan ve vergiden muaf tutulan Middle East Forum'un (MEF) incelenmesinin ardından finansmanının çoğunu Gatestone Vakfı'nın kurucusu Nina Rosenwald'dan aldığı bilgisi paylaşıldı. 2015'teki kayıtlara göre MEF'in kasasına, Donors Capital Fonu'ndan 6 milyon 768 bin dolar, William Rosenwald Vakfı'ndan 4 milyon 248 bin dolar girdiği belirtildi. Öte yandan aynı fon sağlayıcılarının, IPT (Investigation Project on Terrorism), Clarion Project, David Horowitz Freedom Center (DHFC), Jihad Watch, American Islamic Forum for Democracy gibi İslam karşıtı oluşumları maddi anlamda desteklediği kanıtlandı.

VERGİ SORUŞTURMASINDA SUÇÜSTÜ

İngiliz gazetesi The Guardian'ın 2018'deki bir başka vergi iadesi soruşturmasına göre, Middle East Forum, Gatestone ve Müslüman karşıtı yayınlara ev sahipliği yapan ABD İslam düşmanlığı endüstrisindeki kilit bir kurum olan David Horowitz Freedom Center (DHFC) Jihad Watch ve Frontpage Mag, etkili sağcı bağışçılar tarafından güçlü bir şekilde finanse ediliyor. Gatestone'un yayınları, bir tsunami gibi Batı medeniyetini yutacak ve tüketecek olan Müslüman göçü yoluyla İslamlaşma riskinin iddia edilmesi etrafında dönüyor.

AKTÖRLER ARASINDA GÜÇLÜ BAĞLAR VAR

Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki İslam düşmanı aktörleri arasında ulus ötesi bağlantılar olduğunu öne süren Sosyolog Zine, "Bu bağlar aynı zamanda ağların gücünü artırıyor ve onların dezenformasyonlarını ve yanlış bilgilerini çok daha geniş bir alana yaymalarına izin veriyor" diye konuştu. İslamofobi endüstrisinin ana aktörlerini de sıralayan Zine, bu aktörler arasında da güçlü bağlantılar olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medyayı da kullanıyorlar

Avustralya merkezli Victoria İslam Konseyi'nin (ICV) hazırladığı rapora göre, sosyal medyada Müslümanlara yönelik nefret mesajlarının yüzde 86'sı Hindistan, ABD ve İngiltere'den geldiği belirtilmişti. Twitter'daki 2 yıllık incelemede Hindistan 871 bin 379 tweet'le ilk sırada olduğu ifade edilirken 2022 yılındaki bir incelemede ise Twitter'ın bu mesajların yüzde 85'ine göz yumduğunu bilgisi paylaşılmıştı.

Necdet Burak Özyurt

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
70 yıldır yıkanmayan adam, yıkandıktan sonra öldü
70 yıldır yıkanmayan adam, yıkandıktan sonra öldü
İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu
Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor
Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor
Almanya'da yüksek notlarla okuldan mezun olan başarılı 2 Türk öğrenciye ödül
Almanya'da yüksek notlarla okuldan mezun olan başarılı 2 Türk öğrenciye ödül
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Rosatom: Türkiye ile Sinop'taki nükleer santral için görüşmelere başladık
Rosatom: Türkiye ile Sinop'taki nükleer santral için görüşmelere başladık

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?

Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?
Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay Başkanlığı, bölüm başkanlığı atamalarında üst unvan kuralına dikkat etmeyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini uyardı!
BRITA ile ayda 200 TL, Yılda 2400 TL tasarruf edin!

BRITA ile ayda 200 TL, Yılda 2400 TL tasarruf edin!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Manset&utm_campaign=200TL-Tasarruf-Eylul
Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusunu görüş yazısı ile cevapladı.
Geleceğin için bir imza

Geleceğin için bir imza
Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları, özlük haklarının düzeltilmesi için taslak kanun teklifi oluşturup bazı makamlara sundu. Memurlar.net olarak taslak kanun teklifini yayımlıyoruz.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde kendisi hakkında düzenlenen 2008 yılına ait sicil raporu ile mülki idare amiri değerlendirme raporunun iptali istemiyle davada kararını verdi.
Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?
Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu Genel Yazısının iptaline ilişkin davayı karara bağladı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Türk mühendisler üretti! 21 ülke almak için sıraya girdi

Türk mühendisler üretti! 21 ülke almak için sıraya girdi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım ve ekibi tarafından tasarlanan, AÜ Antalya Teknokent'te proje süreçleri tamamlanan "Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı" Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi.
2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı
Somer Şef'ten Fatmanur'a ağır sözler!

Somer Şef'ten Fatmanur'a ağır sözler!

TV8 ekranında uzun süredir yayın hayatına devam eden MasterChef yemek yarışmasında yine gergin anlar yaşandı.
Advertisement