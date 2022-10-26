Bakanlıktan 'konut desteği' açıklaması: Kademe kademe genişletilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat eden ve sosyal yardımlarla geçinen kadınlara yönelik konut desteği başlatıldığını duyurmuştu.

607 MİLYONLUK BÜTÇE AYRILDI

Dün duyurulan destek programı kapsamında 2 bin 23 adet konut ile toplamda 607 milyon TL bütçe ayırılarak, hane başına 300 bin TL destek verileceği açıklanmıştı.

Büyükşehir Belediyeleri, yerel yönetimler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilecek destek programında eşi vefat eden, 18 yaş altında 3 ve daha fazla çocuğu olan kadınlar yararlanacaktı.

Bakanlık bugünkü duyurusunda destek programı ile iligli yanlış değerlendirmeler yapıldığını belirterek açıklamada bulundu.

'HANEDEKİ İHTİYAÇLI SAYISINA GÖRE DÜZENLEME YAPILDI'

Bakanlığın açıklamasında;

"Söz konusu programımızda da hanedeki ihtiyaçlı sayısının çokluğuna göre bir düzenleme yapılmıştır. Programımız sahadan aldığımız veriler ışığında bundan sonra da gittikçe genişleyecek şekilde planlanmıştır. Mevcut kriterlerle ilk etapta daha fazla bireyi (anne ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklar) refaha ulaştırmayı ve çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu yaklaşım, çocuğu olmayan kadınları sosyal koruma mekanizmalarımızdan mahrum bırakmayı değil, bilakis yoğun ihtiyaç gruplarından başlayarak kademe kademe gruplara hizmet sunmayı ifade etmektedir. " ifadelerine yer verildi.