Pandemi sonrası hijyen tutkusu! Maske gitti dezenfektan kaldı

Pandemi döneminde 144 kat artan maske satışları, pandeminin sona ermesiyle birlikte büyük bir düşüş yaşayarak yüzde 5 seviyelerine kadar geriledi. Pandeminin en yoğun olduğu dönemlerde kutusu 50 ila 60 TL'ye ulaşan maskeler, şu an 19 ila 20 TL bandında satılıyor. Vatandaşlar maskeyi büyük oranda bıraktı ancak hijyen kurallarından vazgeçmedi.

Konuyu gazetemize değerlendiren medikal firması sahibi Efe Kerem "Maskeyi sadece pandemi döneminde kullanmadık. Çoğu insan bilmese de maske her zaman hayatımızda vardı. Çünkü maske, tıbbi bir malzeme. Özellikle hastanelere, pek çok sağlık merkezine, kuruma zaten satış yapıyorduk. Pandemi ile beraber herkes maske ile tanıştı" dedi.

ESMA ALTIN