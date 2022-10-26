TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Adli tıp uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Ekim 2022 09:15
Adli tıp uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını bildirdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız