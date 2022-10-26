Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,95 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 3.997,96 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70'le spor, en çok kaybettiren yüzde 0,78'le bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün 4.011,08 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,06 azalışla 3.975,01 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de son açıklanan veriler ve şirket finansal sonuçlarının resesyon kaygılarını artırmasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasında sona gelindiği beklentilerinin pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Tahvil piyasasındaki hareketliliğin de yakından izleneceğini vurgulayan analistler, bugünden itibaren yoğunlaşan bilanço takvimi ile hisse bazlı oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları, dış ticaret dengesi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.