Akşener, eski Bakan Fakıbaba'ya rozet taktı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim sabahı partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Bugün İYİ Parti'nin grup toplantısına katılan Fakıbaba'ya rozetini Meral Akşener taktı.

Burada bir konuşma yapan Fakıbaba, şunları söyledi:

- Böylesini coşkulu, heyecanlı, davası vatan ve millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

- 20 yıllık bir siyasetçi olarak, samimiyetimle söylüyorum, siyasete ilk kez başlıyor gibi kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Siyaseti halkın hizmetkarı olarak gören bir kardeşiniz olarak benim burada olmanın tek sebebi millete hizmet aşkıdır.

KİMSENİN KAYRILMADIĞI BİR HUKUK VE ADALET SİSTEMİ

- Bu aşkın sizlerin de yüreğinde olduğunu görmek beni mutlu etmiştir. Sansür yerine demokratik hak ve özgürlüklerin yaşandığı, gelirin belirli bir zümre yerine tüm milletimize adil bir şekilde dağıtıldığı, kişiye veya menfaatlere uygun uyarlanan değil, herkese eşit davranan, kimsenin kayırılmadığı hukuk ve adalet sisteminin olduğu, en önemlisi ayrışan bir toplum yerine kimsenin etnik kökenine ve inancına bakılmaksızın birlik içerisinde bir Türkiye hayal ediyorum.

- Şimdi artık bu hayalleri gerçekleştirmenin, her şeyi iyi, hatta çok iyi yapmanın zamanı gelmiştir. Bugün bana İYİ Parti'de siyasete devam etme fırsatı veren, sayın genel başkanım Meral Akşener hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum.

YAPAMIYORSANIZ, DİLİNİZLE DÜZELTİN

- Hep birlikte ülkemizin hak ettiği refah seviyesini yakalayacağımıza can-ı gönülden inanıyorum. Bizim inancımız bize şunu söylüyor: Bir yerde yanlışlık eksiklik eğrilik kötülük varsa, önce elinizle düzeltin. Yapamıyorsanız dilinizle düzeltin. Bunu da yapamıyorsanız, hiç olmazsa kötülüğe taraf olmayın ve kalbinizle buğz edin.

- Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Zaza, Müslüman, Sünni, Alevi ayırt etmeksizin, insan ve vatan sevgisiyle kurduğu bu eşsiz Cumhuriyet'te kardeşlik içerisinde yaşayacağımız, hak ve adaletin işleyeceği günler inanıyorum çok yakında gelecektir. Sayın genel başkanımızın liderliğinde, siz İYİ Partili yol arkadaşlarım ve milletimizle birlikte bunun gerçekleşeceğine inancım sonsuzdur.