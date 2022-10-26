İnkar ettiği ByLock'tan eşiyle yazışmaları çıktı

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "mezun mesulu" İsa Gündüz'ün, kullanmadığını öne sürdüğü ByLock'ta eşiyle yazışmalarının yanı sıra kendisine ilişkin özel bilgiler paylaştığı tespit edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Gündüz hakkındaki hükmün gerekçesi yazıldı.

Karara göre üniversite öğrenimi sırasında örgütle tanışan Gündüz, ilerleyen dönemde bölge ilköğretim mesulü ve bölge imamı olarak görev yaptı, "İsmail" kod adını kullandı.

Üniversite mezuniyetinin ardından örgütün sözde "Ankara il mezun mesulü" konumuna getirilen Gündüz, bu kapsamda örgüt mensuplarıyla polislik, subaylık ve zabıt katipliği gibi meslekler için mülakat yaptı.

Gündüz'ün hazırladığı raporlar doğrultusunda örgüt mensuplarının bu mesleklere yönlendirilmesi sağlandı.

- "Yapı ile bağı çok kuvvetliydi"

Gerekçeli kararda, sanığın örgütsel faaliyetlerine tanıklık edenlerin beyanlarına da yer verildi.

Bilgisine başvurulan O.Y, "Bu şahıs, örgütün üst yöneticilerinden kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yaşardı, yapı ile bağları çok kuvvetliydi. Buna örgüt tarafından maaş verilirdi, herhangi bir işte resmi olarak çalışmazdı." ifadelerini kullandı.

Sanığın yönlendirmesiyle bir dönem askeri öğrencilere "abilik" yaptığını söyleyen tanık Ö.Ç de şunları kaydetti:

"Kod ismi kullanmam gerektiğini söyleyen bu kişidir. Gerçek adının İsa olduğunu kimliğinin fotokopisini çekerken gördüm. İlgilenmem için askeri öğrenci olduğunu sonradan öğrendiğim kişilerle tanıştırdı. Kendisinin örgüt içerisindeki konumunun 'doktor' olduğunu söylemişti. İlgilendiğim askeri öğrencilere ve kendime ilişkin tuttuğum çeteleleri bu kişiye veriyordum."

- Özel bilgileri ByLock'ta

Gündüz'ün, örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda darbe girişiminden sonra kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı bilgisine yer verilen gerekçeli kararda, sanığın aynı zamanda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna dikkati çekildi.

Gündüz'ün adına kayıtlı telefon hattında 6 Aralık 2014 ile 23 Aralık 2015 arasında ByLock'ta 319 bin 603 veri tespit edildiği aktarılan kararda, sanığın başkası adına kayıtlı telefon hattı üzerinden ise bu programa bağlantı sayısının 27 bin 411 olduğu ifade edildi.

Sanığın yazışmalarında kendisinin yanı sıra ailesiyle ilgili özel bilgilerini paylaştığı, bu nedenle programı kullanmadığına dair savunmasına itibar edilmediği vurgulanan gerekçeli kararda şu tespite yer verildi:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtları, ByLock tespit ve değerlendirme tutanakları, bilirkişi raporu ve BAZ bilgilerinin de örtüşmesi, kullanıcı adında 'ismailkonak' isminin geçmesi, dosyadaki tanıklar O.Y. ve E.A'nın sanığı İsmail adıyla tanıdıklarını, tanık Ö.Ç'nin ise sanığı 'İsmail Konak' adıyla tanıdığını beyan etmesi, sanığın ByLock'unda tanımlı olan eşi E. Gündüz'ün kullanımındaki '275627' ID numaralı kullanıcı ile yazışma içeriklerinde evli bir çift arasında geçen konuşmalar olması, bu içeriklerde S. isimli bir müşterek çocuktan bahsedilmesi, sanığın nüfus kaydı incelendiğinde 2015 doğumlu S. isimli bir kız çocuğunun olması, yine konuşma içeriklerinde geçen adresin sanık İsa Gündüz'ün ikamet adresi ile uyumlu olması karşısında sanığın söz konusu 73728 ID numaralı ByLock'un kullanıcısı olduğu sabit bulunmuştur."

- Hüküm

Kararda, ByLock tespit tutanağı, tanık beyanları, Bank Asya hesap hareketleri ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında Gündüz'ün FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda sanık İsa Gündüz'ün, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, hükümle birlikte tutukluluğunun devamına karar verildiği belirtildi.