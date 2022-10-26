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Aile kurumunu tehdit eden yönelimleri özendirecek faaliyetlere karşı eylem planı

"2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, milli ve manevi değerleri, sağlıklı nesillerin devamını ve aile kurumunu tehdit eden yönelimleri özendirecek tüm faaliyetlere karşı alınacak önlemlere ilişkin 2023'ün ilk yarısında eylem planı hazırlanacak- Plan doğrultusunda evliliklerin artmasını ve devamlılığını teşvik edici eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile evlilik öncesi eğitimler yaygınlaştırılacak- e-Ticaret alanında işletmesini kuran kadın girişimcilere her bir performans döneminde 5 bin liralık destek sağlanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 11:27
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Aile kurumunu tehdit eden yönelimleri özendirecek faaliyetlere karşı eylem planı

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğinde, milli ve manevi değerleri, sağlıklı nesillerin devamını ve aile kurumunu tehdit eden yönelimleri özendirecek tüm faaliyetlere karşı alınacak önlemlere ilişkin 2023'ün ilk yarısında eylem planı hazırlanacak.

AA muhabirinin "2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, programla, toplumsal yapının ve kalkınmanın sağlıklı şekilde sürdürülebilirliği için aile kurumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Aile Eğitim Programı (AEP) içerikleri, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenecek, yeni modül ve eğitim setleri kullanılarak aile eğitimleri gerçekleştirilecek, formatör ve eğitici sayıları artırılacak.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik modüler AEP uygulanacak. "2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı" doğrultusunda, AEP KKTC'ye uyarlanarak eğitim modülü oluşturulacak.

Afet ve acil durum hallerinde uygulanacak psikososyal destek hizmetlerine ilişkin 500 personele psikososyal destek eğitimi verilecek.

- Geniş aile modelleri özendirilecek

Plan doğrultusunda, evliliklerin artmasını ve devamlılığını teşvik edici eğitim ve danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılacak. Aile danışmanlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, izlenmesi ve hizmet standartlarının geliştirilmesi çalışmaları yapılacak, evlilik öncesi eğitimler de yaygın hale getirilecek.

Dinamik ve genç nüfus yapısının korunmasına katkı sağlayacak programlar geliştirilecek, geniş ve büyük aile modelleri özendirilecek ve kuşaklararası dayanışma güçlendirilecek. Kuşaklararası iletişim modülü hazırlığı tamamlanarak eğitimlere başlanacak.

Milli ve manevi değerler ile sağlıklı nesillerin devamını ve aile kurumunu tehdit eden yönelimleri özendirecek tüm faaliyetlere karşı mücadele edilecek ve bu alanda toplumsal bilinç güçlendirilecek. Bu kapsamda alınacak önlemlere ilişkin 2023'ün ilk yarısında eylem planı hazırlanacak.

- Kadınların her alanda aktif olması sağlanacak

"2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamak da hedefler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecek.

Kadın-erkek fırsat eşitliği, finansal okuryazarlık ve kadının güçlenmesi konularında farkındalık ve bilinç artırıcı çalışmalar yürütülecek.

"Türkiye'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi" kapsamında uygulamaya yönelik politika belgesi hazırlanacak.

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- e-Ticaret yapan kadınlara 5 bin liralık destek

Kadınların internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturulacak.

e-Ticaret alanında işletmesini kuran kadın girişimcilere her bir performans döneminde 5 bin liralık destek sağlanacak.

Kadın kooperatiflerine yönelik eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan destekler yaygınlaştırılacak. Gerekli hukuki düzenlemeler yapılarak kadınların kooperatif kurmaları kolaylaştırılacak.

Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla yer almalarını sağlamaya yönelik farkındalık artırılacak, yönlendirici ve teşvik edici yöntemler geliştirilecek.

- Kadına yönelik şiddet

Kadına yönelik şiddetin, erken yaşta zorla evliliklerin ve her türlü istismarın önlenmesine yönelik, toplumsal farkındalık yaratma çalışmaları hızlandırılacak, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacak.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü (2021-2025) Ulusal Eylem Planı"nın etkin şekilde uygulanması ve izlenmesi amacıyla 2023 politika önceliklerinin belirlendiği "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2023 Faaliyet Planı" hazırlanacak ve uygulanacak.

2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen araştırmaların tekrarı niteliğinde "2024 Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması"nın etüt ve proje çalışmaları yürütülecek.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Kurumsal Kapasitenin ve Toplumsal Farkındalığın İletişim Boyutuyla Artırılması Projesi" ve "Kadınlara Şiddet Uygulayanlara Yönelik Çok Yönlü Sosyal Hizmet Müdahalesini İçeren Bir Modelin Oluşturulması Projesi" hayata geçirilecek.

Kadınlara sunulan sağlık hizmetleri iyileştirilecek, farkındalık çalışmalarıyla sağlık bilincinin yükseltilmesi sağlanacak.

Medyada kadın temsili iyileştirilecek ve kadınların medya okuryazarlığının artırılması sağlanacak.

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