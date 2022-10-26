TTB Merkezi Konseyinden Fincancı'nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama:

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesinin alınıp serbest bırakılmasını istedi.

TTB Merkez Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın ve Fincancı'nın gözaltına alınmasının hukuki zemini bulunmadığı savunuldu.

"Zira hocamızın ifade ettiği hiçbir şey suç unsuru değildir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, TTB Hukuk Bürosu tarafından 21 Ekim'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüldüğü ve medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, talep halinde Fincancı'nın uygun bir zamanda ifade için gelebileceğinin bildirildiği belirtilerek, bu bilgilendirmeye rağmen başsavcılığın Fincancı'nın gözaltına alınması sürecini başlattığı öne sürüldü.

Gözaltı kararının, iktidar çevrelerinin uzun zamandır TTB'ye ve TTB yöneticilerine yönelik artırmaya çalıştığı baskının son aşamasını oluşturduğu, kamuoyunda gelişen tartışmaların bu çabaya yönelik bahane olarak kullanıldığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TTB, bahsi geçen tartışmalara dair düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde gelen eleştirileri dikkatle dinlemekte ve değerlendirmektedir. Ancak bu durum, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın uğradığı siyasi linci ve maruz kaldığı hukuksuz uygulamaları kabul edeceğimiz anlamına gelmeyecektir. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."