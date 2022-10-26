İstanbul'da 60 yaş üstü 59 kişi Üçüncü Yaş Üniversitesi'nden mezun oldu

Üniversitenin Üsküdar Selimiye Mahallesi'ndeki rektörlük binasında yapılan mezuniyet törenine Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Törende gazetecilere açıklamada bulunan Rektör Erdöl, 60 yaşın üzerindeki öğrencilerin eğitimlerinin kağıt üzerinde olmadığını, ciddi bir eğitim alarak başarıyla mezun olduklarını söyledi.

İki dönemin mezuniyetini bir arada yaptıklarını, daha önceki töreni Kovid-19 nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirten Erdöl, "3 yıl önce başladığımız bir proje. 60 yaşını dolduran bireyler buraya kayıt yaptırıyorlar. Günlük sağlıkla, sosyal hayatla ilgili ciddi takipleri olan ders programları var. Ders programlarını bitirdiklerinde diploma almaya hak kazanıyorlar. Onlar için de bilgilerini tazeleme imkanı oluyor, bizim için de onların tecrübelerinden bir şeyler öğrenme fırsatı oluyor." dedi.

Programın yaklaşık 35 hafta sürdüğünü anlatan Erdöl, üniversitenin hemşirelik ve sağlık bilimleri fakültesinin bazı bölümlerinin programa daha çok katkı verdiğini kaydetti.

Mezun öğrencilerden Fügen Gültaş, mezuniyetin heyecanını yaşadıklarını belirterek, projede yer alan olan öğretim görevlilerine ve yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mezuniyet belgelerini teslim alan öğrenciler keplerini attı.