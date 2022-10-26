Almanya'da ders arasında Türkçe konuşan öğrencisine ceza veren okul geri adım attı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki bir ilkokulda, 9 yaşındaki kız öğrencinin arkadaşıyla Türkçe konuştuğu gerekçesiyle öğretmeni tarafından cezalandırılmasında okul yönetimi haksız davranıldığını kabul etti.

Villingen Schwenningen beldesindeki okulda, 9 yaşındaki kız çocuğu ders arasında bahçede bir arkadaşıyla Türkçe konuştuğu için öğretmeni tarafından cezalandırılmıştı. Kız öğrenciden "Neden Almanca konuşuyoruz?" konulu bir yazı yazması istenmiş, aile ise bu cezayı kabul etmeyerek, okul ve eyalet Eğitim Bakanlığı hakkında şikayette bulunmuştu.

Konu yargıya taşınırken, okul yönetimi, ailenin meselenin çözümü için önerdiği anlaşma teklifini kabul etti.

Ailenin avukatı Yalçın Tekinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin kanuni yollara başvurduğunu, okulun davayı kaybedeceğini anladığından ailenin anlaşma önerisini kabul ettiğini belirtti.

Tekinoğlu, "Bağımsız, özgür, kendisine güvenen çocuklar yetiştirmek ve çocukları severek büyütmek istiyoruz. 9 yaşındaki bir çocuğa ceza verilmesi, hukuki ve pedagojik açıdan bizim tarafımızdan kabul edilemezdi. Dava sürecinin başında Eğitim Bakanlığı bizim anlaşma teklifimizi kabul etmemişti. Süreç içinde okulun haksız olduğunu görünce kabul etmek zorunda kaldı." dedi.

Yalçın Tekinoğlu, yetkililere, "Ders arasında çocuk, Türkçe değil de İngilizce ya da Fransızca konuşsa cezalandırılacak mıydı?" diye sorduklarını belirterek "Mahkeme tarihi yaklaştı ve denetleme kurulunun tespitleri ortaya çıktı. Ders arasında herkes doğal olarak ana dilini ya da istediği dili kullanabilir, bunu kimse kısıtlayamaz. Yapılan incelemenin ardından okul yönetimi bu cezanın kanunsuz olduğunu, dolayısıyla davayı kaybedeceğini anladı ve bu haksızlık karşısında geri adım attı. Bizim süreç başında önerdiğimiz anlaşmayı kabul etti. Mahkeme masrafları eyalet hükümeti tarafından karşılanacak." diye konuştu.

Tekinoğlu, ailenin amacının, herkesi bu tür konularda haklarını aramaya teşvik etmek olduğunu sözlerine ekledi.