TBMM, Fakıbaba'nın istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı
TBMM Başkanlık Divanı, Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı. Fakıbaba'nın istifa talebi TBMM Başkanlık Divanınca Genel Kurula havale edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 14:15
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi, TBMM Genel Kuruluna sevk edildi.
TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Başkanlık Divanı, toplantıda, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesinin geçerliliğini inceledi. Dilekçenin gerçekliğinin ve geçerliliğinin tespit edilmesinin ardından Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa talebinin Meclis Genel Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız