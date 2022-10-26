En İyi Fiyat Ve Performansa Sahip Hosting Kuruluşu

İlandır

Web sitelerinin artık insanların hayatlarına oturması ile beraber her türlü işlemin bu platformlar aracılığıyla yapılıyor olması web sitesi sahiplerinin daha güvenilir bir alanda faaliyet göstermelerini gerekli kılmıştır.

Hosting ve sunucu gibi etkenlerin web sitesi sahibi tarafından tek başına satın alınabilmesi mümkün olurken bu işlem daha pahalıya ve daha yorucu bir çok etkenin bir araya gelmesine neden olur. Hayalhosting şirketi hem kurulum hem de satış işlemi yapan bir firma olarak ekonomik fiyatlar üzerinden hizmet verir.

Hosting Hizmet Seçenekleri

Hayalhosting şirketinin sunduğu hosting hizmetleri kapsamında müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda pek çok seçenek oluşturulmuştur. Bunlar arasında web hosting hizmetlerinden Wordpress hosting hizmetlerine ve reseller hosting hizmetlerine kadar birçok alternatif bulunur.

Hayalhosting şirketi müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için Linux, Dell ya da HP gibi firmaların alt yapı sistemlerini kullanır. Alt yapısı sağlam bir web sitesi dışarıdan gelebilecek herhangi olumsuz duruma karşı koruma altına alınır.

Sunucu Hizmetleri

Hayalhosting şirketi tarafından verilen güvenlik hizmetlerinden bir diğeri VDS sunuculardır. %100 oranında garantili performans sunan VDS sunucuları Dell ve HP gibi şirketlerin alt yapıları üzerinden üretilerek müşterilerin hizmetine sunulur.

Hayalhosting şirketi bu gibi teknik hizmetlerde alanında uzman bir ekip ile beraber çalışır. Üstün disk teknolojisine sahip olan diskler ile beraber 7000 MB okuma ve 5000 MB yazma gibi yüksek imkanlı hizmetlerden siz de yararlanabilirsiniz. Firmanın müşterilerine sunduğu hizmetler içerisinde yer alan tüm veri merkezleri Tier III sertifikalıdır.



Reseller Hosting



Reseller hosting hizmeti Hayalhosting şirketi tarafından müşterilere sunulan güvenlik ve trafik hizmetleri içerisinde yer alır. Çok daha fazla özellik ve talepleriniz için https://hayalhosting.com direkt teklif alabilirsiniz. Reseller hosting için üretilmiş olan paketler dahilinde müşterinin kendi bütçesine en uygun olanı seçmesi mümkün olur. Bu paketler içerisinde müşterinin alabileceği hizmet seçenekleri;ü

o Limitsiz Trafik

o Site Başına 2 Core CPU

o Limitsiz Disk Alanı

o Site Başına 2 GB RAM

o Ücretsiz SSL

o Site Başına 20 MB/s I/O

Cloud Linux OS şeklindedir. Bu hizmetler paket içeriği ve paketin fiyatı doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Web Sitenizi Hayalhosting ile Ücretsiz Taşıyın

Bir web sitesinin hosting ya da VDS sunucu hizmetleri ile tanışabilmesi için taşınması gerekir. Müşterilerine bu konuda ücretsiz bir hizmet avantajı sağlayan firma, alanında uzman ekibi ile kısa sürede taşıma işlemini gerçekleştirir.

Bu işlemin gerçekleştirilmesi sadece tek bir web sitesi ile sınırlı olmayıp müşterinin yönettiği tüm web siteleri ücretsiz olarak taşınmaktadır.

Web sitenizi daha güvenilir bir alt yapıya taşımak istiyorsanız siz de Hayalhosting şirketini gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Şirketin müşteri yorumları da oldukça önemli bir etken oluşturmakla beraber resmi web sitesinde müşterilerin yorumlarını okuyarak karar verebilirsiniz.

Hayalhost Hosting Özellikleri

Hayalhosting şirketinin sunduğu hosting hizmetlerinin genel özellikleri kapsamında müşterilerin hizmet ile ilgili bir fikre sahip olmaları mümkün olur. Şirketin sunduğu hosting hizmetleri ile müşteriler ömür boyu ücretsiz SSL sertifikasına sahip olur.

Bu sertifika web sitesinin koruma altına alınması açısından önem taşır. Yüksek güvenlik teknolojisi de yine müşterilerin elde edecekler avantajlar arasındadır.

