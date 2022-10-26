Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 14:56
Güvenlik güçlerince dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi T.T. ve O.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız