Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM İçişleri Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplandı.

İlk imza sahiplerinden AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, teklif üzerinde yaptığı sunumda, güvenlik teşkilatının, eğitim sistemi ve teşkilat yapısının değişime ve gelişmeye sürekli açık olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin daha iyi hizmet verebilmesi, ülkenin huzur ve güvenliğinin daha güçlü hale getirilebilmesi için bir sisteme daima ihtiyacın bulunduğunun altını çizen Çelik, "Türkiye'mizin huzur ve güvenliğini dünya standartlarının üzerine taşımak son derece önemlidir." dedi.

Çelik, emniyet teşkilatının amir ihtiyacını karşılamak için polis akademisi bünyesinde 4 yıllık lisans eğitimi vermek üzere 2001 yılında Güvenlik Bilimleri Fakültesinin kurulduğunu ve bu fakültenin faaliyetlerinin 2015 yılına kadar devam ettiğini anımsattı.

FETÖ yapılanmasının, Türkiye'de siyasal gücü ele geçirerek ülkedeki güç dengesine doğrudan müdahale etmek için iç güvenlik bürokrasinin temeli olan polis akademisini kullandığını anlatan Çelik, kapatılan polis koleji ve güvenlik bilimleri fakültesinden FETÖ'yle ilişkisi olduğu gerekçesiyle atılan 2 bin 146 öğrenciden 2 bin 120'sinin terör örgütüne tam bağlı olduğunun ortaya çıktığını vurguladı.

Çelik, "Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ciddi bir tehdit ortaya çıkmıştı. Bu çerçevede 2015 yılında akademi bünyesinde bulunan Güvenlik Bilimleri Fakültesi, bir eğitim öğretim dönemi, özel eğitime tabi tutularak mezun veren polis amirleri eğitimi merkezi müdürlüğüne dönüştürülmüş olup, polis akademisinde lisans eğitimi o tarihten itibaren sona ermişti." ifadelerini kullandı.

Polis Akademisinin 2005 öncesinde öğrenci kaynağını, polis koleji mezunları, üniversite sınavında baraj puanını ve yapılan sınavlardan geçen lise mezunları ile üniversitelerde polis akademisi namına okuyan öğrencilerden karşıladığını aktaran Çelik, 2020 tarihine kadar öğrenci kaynağını üniversite mezunu, KPSS'de belirlenen puan ve yapılan sınavda başarılı olanlardan tercih edildiğini, bu çerçevede mevcut taslak ile polis akademisi bünyesinde iç güvenlik fakültesinin kuruluşunun sağlandığını dile getirdi.

Kanunun ilgili maddelerine de fakülte ibaresinin eklendiğini belirten Çelik, ayrıca polis amirleri eğitim merkezinin öğrenci kaynağının, meslekte fiilen 2 yılını dolduran lisans mezunu polis memurları ve baş polis memurları ile kıdemli baş polis memurları iken mevcut teklif ile fakültenin asıl öğrenci kaynağının lise ve dengi okulların mezunları şeklinde düzenlendiğini kaydetti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.