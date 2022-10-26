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Akıllı dolanan mühimmat Alpagut ilk kez tanıtıldı

ROKETSAN ve STM tarafından geliştirilecek Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi Apagut, ilk kez tanıtıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 17:50
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Akıllı dolanan mühimmat Alpagut ilk kez tanıtıldı

Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi İş Birliği Protokolü, iki şirket arasında SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, fuarda yapılan ürünlerin sergilendiğini, yapacakların da anons edildiğini söyledi.

Türkiye'nin çok daha güzel ve iyi ürünlere layık olduğunu vurgulayan Demir, "Dolanan mühimmatların muhtelif çeşit menzil ve kabiliyettekilerinin de eklenmesini bekliyoruz, arkadaşlarımız bunun farkındalar. Bu bir yolculuk, çok daha ilerilere gitmeye devam edecek. Geniş ölçüde sektörümüzün çeşitli oyuncuları da buna katkıda bulunacaklar. Burada ROKETSAN ve STM iş birliği yapıyorlar ama bunun çok daha geniş bir ekosistemi etkileyeceğini belirtmek isterim. Emeği geçenlere ve geçeceklere teşekkür ediyorum. Kısa zamanda başarılarını ve ürünlerini görmek istiyoruz." diye konuştu.

İmza töreninin ardından fuarın ilk 2 gününde ROKETSAN standında üzeri örtülü şekilde sergilenen Alpagut'un üzerindeki örtü açıldı.

- İlk atış 2023 başında

Alpagut'u geliştiren ROKETSAN ve STM'nin üst düzey yöneticileri, Türk savunma sanayisinin yeni mühimmatına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Alpagut'un İHA'lardan atılan dolanan mühimmat ihtiyacını karşılamak üzere kompakt bir tasarımla hayata geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Proje için 2 güzide savunma sanayisi kuruluşunun bir araya geldiğini ifade eden İkinci, kamikaze İHA'lar konusunda uzman olan STM ile füze ve navigasyon teknolojileriyle öne çıkan ROKETSAN'ın güçlerini birleştirdiğini belirtti. İkinci, şunları kaydetti:

"Özellikle sahadaki stratejik seviye İHA'larımızın tehlikeli bölgelere girmeden hem o bölgeden bilgi alabilecekleri hem de herhangi bir hedefi vurabilecekleri, kompakt, tekrar kullanılabilir bir kamikaze İHA çözümü ortaya çıkartmaya çalıştık. Bu İHA, üzerindeki patlayıcı miktarıyla ve seyir süresiyle alandaki ihtiyaçları karşılayacak niteliklere sahip.

STM ve ROKETSAN'ın bilgi birikimlerinin ortaya çıkmasıyla dünya çapında, global pazarda da çok önemli bir yere sahip olacağını değerlendirdiğimiz bir ürün. Sadece İHA'lardan değil, yerdeki insansız diğer unsurlardan da kullanılabilecek özelliklerde olan ve üzerindeki yapay zeka algoritmalarıyla üstün sensör teknolojileriyle savaş alanında fark yaratacak bir ürün olarak ortaya çıkacak. Çalışmalara çoktan başladık. STM ile beraber belli bir aşamaya geldik. Önümüzdeki yılbaşında ilk atışımızı gerçekleştireceğiz."

- "İş birliğinin ilk ürünü, devamı gelecek"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de şirket olarak mini İHA kategorisinde dolanan mühimmat olarak adlandırılabilecek ürünleri ve kamikaze dronları bulunduğunu söyledi.

"Bu bir aile, daha başlangıçtayız, çok fazla şey yapacağız." diyen Güleryüz, şöyle devam etti:

"STM'nin yapay zeka, akıllı sistemler, görüntü işleme gibi yeteneklerinin üzerine uçuş tarafında da ciddi yetkinlik oluştu. Mühimmat konusunda ROKETSAN'ımızın yaptığı ürünler ortada. Mühimmat, itki sistemleri, hedef takip-bulma sistemleri konusunda kabiliyetlere sahip. STM ve ROKETSAN iş birliğiyle bu anlamda çok ciddi bir potansiyel olduğunu değerlendirdik. Alpagut ilk ürün olmayacak, devamı da gelecek."

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Ürünü ilk olarak İHA'larda kullanmayı hedeflediklerini bildiren Güleryüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alpagut, İHA'ların ulaşamayacağı veya sokulmasının riskli olabileceği ortamlarda, yaklaşık 60 kilometreden fazla bir menzilde düşman unsurları tespit ve imha etmek gibi bir yetenek kazandıracak. Oyun değiştirme açısından çok önemli bir ürün olduğunu düşünüyoruz. İleriki aşamalarda yerden de fırlatacağız, deniz platformları da dahil olmak üzere farklı platformlara entegrasyonu planlıyoruz. Dolanan mühimmatla ilgili iş birliğimizin ilk ürünü Alpagut olacak. Bundan sonra ihtiyaçlara yönelik çok farklı ürünleri de geliştiriyor olacağız beraber."

- Fark edilmeden, karıştırılmadan nokta atışı

Gece ve gündüz operasyon yapabilecek Alpagut, hareketli veya sabit kara, deniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturacak.

60 kilometre operasyonel yarıçapı, 60 dakikadan fazla havada kalma süresi ve farklı tipte harp başlıkları taşıyacak Alpagut, tekli ve sürü konseptine uygun kullanılabilecek.

Sistem çalışma konsepti olarak ateşlendikten ya da bırakıldıktan sonra havada belli bir süre dolanarak hedef tespiti, takibi ve hedef kıymetlendirme faaliyetlerini icra edecek ve yerden gönderilen kullanıcı onayıyla otonom olarak belirlenmiş hedefe dalış yaparak hedefi imha edecek.

Alpagut sahip olduğu iki modlu arayıcı başlıkla hedefi fark edilmeden tespit ve teşhis edebiliyor, konum karıştırıcı sistemlerden etkilenmiyor ve hassas güdüm-kontrol tahrik sistemi ile hedefe nokta atışı yönlenebiliyor. Sistem tüm bu özelliklerin yanı sıra at-unut özelliğiyle de kullanıcısına önemli avantajlar sağlıyor.

Alpagut; insanlı ve insansız kara/hava/deniz araçlarına hızlı entegre edilebilmesiyle de öne çıkıyor. Geliştirilecek sistemin, yerli SİHA sistemleri ile entegre bir şekilde çalışarak mobil hava savunma sistemleri, stratejik yer unsurları ile asimetrik hedeflere hızla angajman sağlayabilmesiyle harp ortamında önemli bir oyun değiştirici olması hedefleniyor.

Akıllı dolanan mühimmatta, 11 kilogram parçacık etkili, zırh delici ve termobarik seçenekli harp başlığı kullanılıyor.

Ağırlığı 45 kilogram olan Alpagut, 2,3 metre uzunluğa, 2,5 metre kanat açıklığına sahip bulunuyor.

Alpagut, Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB3, Hürkuş, Deniz Kartalı, Atak-2, Gökbey gibi hava platformlarında, silahlı insanlı/insansız kara araçlarında, MİLGEM, silahlı insansız deniz aracı gibi deniz platformlarında kullanılabilecek.

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