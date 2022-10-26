THY'den iki yeni rota
Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatma kararı aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 19:14
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız