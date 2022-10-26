Tarım işçisi baba, minibüsün altında uyutulan kızını ezdi
Beypazarı ilçesinde 2,5 yaşındaki çocuk, tarlada uyuması için altına bırakıldığı minibüsün babası tarafından hareket ettirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 19:40
Tarım işçisi olarak Mardin'den Beypazarı'na gelen ailenin 2,5 yaşındaki kızları E.E, Kırbaşı Mahallesi'nde tarlada uyuması için minibüsün altına bırakıldı.
Baba N.E'nin, kızını fark etmeyerek aracı hareket ettirmesi sonucu minibüsün altında kalan E.E. yaralandı.
Ailesi tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan E.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
N.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız