Tarım işçisi baba, minibüsün altında uyutulan kızını ezdi

Pazara gittiğinizde bu numaraya dikkat! Pazarcılara suç üstü
Pazara gittiğinizde bu numaraya dikkat! Pazarcılara suç üstü
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sponsorlu İçerik
Valilikten 'Hozat'ta usulsüz öğretmen alımı' iddialarına açıklama
Valilikten 'Hozat'ta usulsüz öğretmen alımı' iddialarına açıklama
MB Başkanı Kavcıoğlu Meclis'te sunum yapacak
MB Başkanı Kavcıoğlu Meclis'te sunum yapacak
Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası Genel Kurul'da kabul edildi
Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası Genel Kurul'da kabul edildi
YCGK, Cumhuriyet gazetesi davasını usulden bozdu
YCGK, Cumhuriyet gazetesi davasını usulden bozdu
'Meyveli dondurma' yerine 'çeşnili dondurma' geldi
'Meyveli dondurma' yerine 'çeşnili dondurma' geldi
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararlara açıklama
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararlara açıklama
Başkan açıkladı: Vergi borcu sıfırlandı sıra SGK borçlarında
Başkan açıkladı: Vergi borcu sıfırlandı sıra SGK borçlarında
Dere yatağına okul tartışması... Vali: Başka alternatif yok
Dere yatağına okul tartışması... Vali: Başka alternatif yok
AYM'den dezenformasyon yasasına ilk inceleme
AYM'den dezenformasyon yasasına ilk inceleme
RTÜK'te boşalan üyeliğe AK Parti'den seçim yapılacak
RTÜK'te boşalan üyeliğe AK Parti'den seçim yapılacak
TBMM, Fakıbaba'nın istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı
TBMM, Fakıbaba'nın istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı
THY'den öğretmenlere indirim
THY'den öğretmenlere indirim
Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
Rekabet Kurulu'ndan 'Facebook ve Whatsapp'a rekor para cezası
Rekabet Kurulu'ndan 'Facebook ve Whatsapp'a rekor para cezası
Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek
Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek
KYK borçları Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı
KYK borçları Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı
Tüm maden şehitlerinin ailelerine şartsız maaş
Tüm maden şehitlerinin ailelerine şartsız maaş
Togg'da seri üretime son üç gün
Togg'da seri üretime son üç gün
Bakan Kurum '1 milyon konut arsası' ile ilgili detayları anlattı
Bakan Kurum '1 milyon konut arsası' ile ilgili detayları anlattı
Rapor için para istediği öne sürülen doktora ev hapsi
Rapor için para istediği öne sürülen doktora ev hapsi
Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Öğrenciyi darp ederek ayağını kıran öğretmen tutuklandı
Öğrenciyi darp ederek ayağını kıran öğretmen tutuklandı
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi
Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te Türkiye'de bir tek terörist kalmayacak
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te Türkiye'de bir tek terörist kalmayacak
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor
TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tarım işçisi baba, minibüsün altında uyutulan kızını ezdi

Beypazarı ilçesinde 2,5 yaşındaki çocuk, tarlada uyuması için altına bırakıldığı minibüsün babası tarafından hareket ettirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 19:40
Yazdır
Tarım işçisi baba, minibüsün altında uyutulan kızını ezdi

Tarım işçisi olarak Mardin'den Beypazarı'na gelen ailenin 2,5 yaşındaki kızları E.E, Kırbaşı Mahallesi'nde tarlada uyuması için minibüsün altına bırakıldı.

Baba N.E'nin, kızını fark etmeyerek aracı hareket ettirmesi sonucu minibüsün altında kalan E.E. yaralandı.

Ailesi tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan E.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

N.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Pazara gittiğinizde bu numaraya dikkat! Pazarcılara suç üstü
Pazara gittiğinizde bu numaraya dikkat! Pazarcılara suç üstü
Savcı itiraz etti, müzisyene 'çiftetelli' dayağında 1 kişi tutuklandı
Savcı itiraz etti, müzisyene 'çiftetelli' dayağında 1 kişi tutuklandı
Alanya'da tadilatta olan lisenin çatısı alev alev yandı
Alanya'da tadilatta olan lisenin çatısı alev alev yandı
Valilikten 'Hozat'ta usulsüz öğretmen alımı' iddialarına açıklama
Valilikten 'Hozat'ta usulsüz öğretmen alımı' iddialarına açıklama
Bakan Soylu: Uyuşturucu satıcısı 117 bin kişi cezaevinde
Bakan Soylu: Uyuşturucu satıcısı 117 bin kişi cezaevinde
Uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eşini silahla vurarak öldürdü
Uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eşini silahla vurarak öldürdü

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

İlkokul öğretmeni olarak görev yapmakta iken sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında bir memuriyete atanan ve halen İstanbul ili, . İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, aylığından kesilen İLKSAN aidatları nedeniyle emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve aidat iadesinden yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan Daire kararını onadı.
Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?

Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?
BRITA ile ayda 200 TL, Yılda 2400 TL tasarruf edin!

BRITA ile ayda 200 TL, Yılda 2400 TL tasarruf edin!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Manset&utm_campaign=200TL-Tasarruf-Eylul
Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay Başkanlığı, bölüm başkanlığı atamalarında üst unvan kuralına dikkat etmeyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini uyardı!
Geleceğin için bir imza

Geleceğin için bir imza
Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusunu görüş yazısı ile cevapladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları, özlük haklarının düzeltilmesi için taslak kanun teklifi oluşturup bazı makamlara sundu. Memurlar.net olarak taslak kanun teklifini yayımlıyoruz.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde kendisi hakkında düzenlenen 2008 yılına ait sicil raporu ile mülki idare amiri değerlendirme raporunun iptali istemiyle davada kararını verdi.
Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Türk mühendisler üretti! 21 ülke almak için sıraya girdi

Türk mühendisler üretti! 21 ülke almak için sıraya girdi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım ve ekibi tarafından tasarlanan, AÜ Antalya Teknokent'te proje süreçleri tamamlanan "Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı" Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi.
Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu Genel Yazısının iptaline ilişkin davayı karara bağladı.
Somer Şef'ten Fatmanur'a ağır sözler!

Somer Şef'ten Fatmanur'a ağır sözler!

TV8 ekranında uzun süredir yayın hayatına devam eden MasterChef yemek yarışmasında yine gergin anlar yaşandı.
Advertisement