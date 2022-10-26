MB Başkanı Kavcıoğlu Meclis'te sunum yapacak
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2 Aralık'ta Plan Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirecek. Genel Kurul'daki bütçe görüşmeler öncesinde, komisyon üyelerine sunum yaparak, sorularını yanıtlayacak.
Kaynak : TRT
Eklenme : 26 Ekim 2022 20:00
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin komisyonda kabul edilmesinin ardından milletvekillerine sunum yapacak.
Bilgilendirme 2 Aralık'ta, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak.
Kavcıoğlu, Merkez Bankasının rezervleri, para politikası görünümüne dair gelişmeleri değerlendirecek.
Merkez Bankası Başkanı, milletvekillerinin sorularını da cevaplayacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız