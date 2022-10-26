Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor. Siyah beyazlılar, Güneş ile anlaşma sağladı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 26 Ekim 2022 21:49
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Siyah beyazlı yönetim, bugün yaptığı toplantıda Şenol Güneş'te karar kıldı.
2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.
Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız