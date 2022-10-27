TTB Başkanı Fincancı'ya tutuklama talebi
Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya götürülen Fincancı'nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Fincancı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
TTB için yeniden yapılanma talebi
Fincancı'nın ikametinde yapılan aramada; şüpheliye ait dijital materyaller, 1 adet yasaklama kararı bulunan kitap, 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmişti.
TTB Başkanı Fincancı kimdir?
Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini talep etmişti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunmuştu.
Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesini talep etmişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız