Gençler Puff Bar kıskacında! En çok ortaokul ve liseliler ilgi gösteriyor
Tütün endüstrisinin gençleri yakalamak için kullandığı yeni oyuncağı Puff Bar, birbirinden göz alıcı renklerde ve onların damak tadına uygun meyve aromalarıyla internetten satılıyor. En çok ortaokul ve liseliler ilgi gösteriyor...
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 27 Ekim 2022 08:22
Ülkemizde ithalatı ve satışı yasak olmasına rağmen özellikle genç kuşağın tercih ettiği elektronik sigara çeşitlerine bir yenisi eklendi: Tek kullanımlık e-Sigara Puff Bar ve türevleri... Zararsız olduğu iddiasıyla internetten satılan "Puff Bar"ların kullanımı konusunda uzmanlar uyarıyor: Nikotin tuzu ile üretilmiş ve aroma ile tatlandırılmış bu ürünler elektronik sigara kadar zararlı.
Nikotin içeren ve içermeyen e-Sigara'lar içe çekildiğinde reaktif oksijen moleküllerini açığa çıkarıyor. Reaktif oksijen molekülleri de DNA harabiyeti yapıyor. Aromalı ürünler daha ağır zehir ihtiva ediyor.
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