Gençler Puff Bar kıskacında! En çok ortaokul ve liseliler ilgi gösteriyor

Ülkemizde ithalatı ve satışı yasak olmasına rağmen özellikle genç kuşağın tercih ettiği elektronik sigara çeşitlerine bir yenisi eklendi: Tek kullanımlık e-Sigara Puff Bar ve türevleri... Zararsız olduğu iddiasıyla internetten satılan "Puff Bar"ların kullanımı konusunda uzmanlar uyarıyor: Nikotin tuzu ile üretilmiş ve aroma ile tatlandırılmış bu ürünler elektronik sigara kadar zararlı.

Nikotin içeren ve içermeyen e-Sigara'lar içe çekildiğinde reaktif oksijen moleküllerini açığa çıkarıyor. Reaktif oksijen molekülleri de DNA harabiyeti yapıyor. Aromalı ürünler daha ağır zehir ihtiva ediyor.

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