Vize krizi için takip mekanizması
AB ile yaşanan vize krizini takip için oluşturulacak sistemle, AKPM'nin tavsiye kararının hangi ülkeler tarafından hayata geçirilip geçirilmediği altı aylık ve bir yıllık sürelerle izlenecek.
Eklenme : 27 Ekim 2022 08:27
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yaşanan Schengen vize probleminin giderilmesi konusunda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden (AKPM) çıkarılan tavsiye kararının takip süreci başlıyor.
Türkiye'nin vize süreçlerinin kısaltılması, ret kararlarının yargı denetimine açılmasına ilişkin mekanizmaların oluşturulması ve Schengen bilgi sisteminin gözden geçirilmesine ilişkin raporu AKPM Genel Kurulunda geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. AKPM Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın hazırladığı ve güz toplantısında diğer Türk parlamenterlerin yoğun çabasıyla kabul edilen rapor, tavsiye niteliği taşıyor.
YÜCEL KAYAOĞUMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız