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Fakıbaba'nın vekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de

Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar ile Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatılması ve Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 08:40
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Fakıbaba'nın vekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de

Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar ile Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatılması ve Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimine dair karara göre, 25 Ekim'de yapılan komisyon toplantısındaki seçimde komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikleri belirlendi.

Karara göre, Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Başkanvekilliğine AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Komisyon Sözcülüğüne AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Katip olarak da MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı seçildi.

Komisyon üyeleri ise AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, HDP İzmir Vekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ve CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş oldu.

- Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararda, BM Güvenlik Konseyi'nin 25 Nisan 2013 tarihli kararıyla Mali'de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) ve 10 Nisan 2014 tarihli kararıyla da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSCA) kurulduğu hatırlatılarak, BM Güvenlik Konseyi'nin MINUSMA ve MINUSCA'nın görev sürelerini belirli sürelerle uzattığı hatırlatıldı.

BM tarafından ülkelere, söz konusu misyonlara katılım davetinde bulunulduğu ifade edilen kararda, ayrıca BM 70'inci Genel Kurulu görüşmeleri sırasında düzenlenen Barışı Koruma Zirvesi'nde, bahse konu BM misyonları için Türkiye'den katkı sağlanması talebinde bulunulduğu bilgisi verilen kararda, "Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiş ve 2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren bu katkımızın sağlanması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca TBMM kararlarıyla gerekli izinler verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Bu kapsamda, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, TSK'nın BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için verilen iznin süresinin Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca TBMM'nin son olarak 19 Ekim 2021 tarihli kararı ile uzatılan iznin süresinin 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılmasına dair karar verildiği belirtildi.

- Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın TBMM üyeliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu'nda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasının kabul edilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası nedeniyle, Anayasa'nın 84'üncü maddesi gereğince TBMM üyeliğinin düşmesine Genel Kurul'un 26 Ekim tarihli 12'nci Birleşiminde karar verildiği belirtildi.

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