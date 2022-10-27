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e-Devlet'e yapay zeka desteği geliyor

Kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 70 milyon kişiye çıkması beklenen e-Devlet Kapısı'nda Yapay Zeka Temelli Çevrim İçi Destek Sistemi hayata geçirilecek- e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan bütünleşik hizmet sayısının 2023'te 120'ye, sunulan hizmet sayısının 7 bin 400'e çıkarılması planlanıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 11:31
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e-Devlet'e yapay zeka desteği geliyor

- Kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 70 milyon kişiye çıkması öngörülen e-Devlet Kapısı'nda Yapay Zeka Temelli Çevrim İçi Destek Sistemi'nin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin gelecek yıllarda takip edeceği Dijital Devlet Stratejisi'nin hazırlanması planlanıyor.

AA muhabirinin, 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

e-Devlet Kapısı'na "Çalışma Hayatım", "İkametgahım", "Araçlarım" gibi yeni hizmetler başlıkları dahil edilerek, bütünleşik hizmetlerin sayısında artış sağlandı.

Bu yılın eylül ayı itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 901 kurum ve kuruluşun 6 bin 801 hizmetine ulaşılabiliyor. e-Devlet Kapısı'nın mobil uygulamaları üzerinden de 3 bin 731 hizmete erişim sağlanabiliyor. Bu hizmetlerden aynı dönem itibarıyla 60,7 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı istifade ediyor.

- Bütünleşik hizmet sayısı 120'ye çıkarılacak

2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı geçen yıla göre yaklaşık 10 puan artarak bu yıl yüzde 68,7 oldu. e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 64,4 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kullanılan kişisel bilgilere erişim ilk sırada yer alıyor. Bunu yüzde 48,5 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma, yüzde 44,1 ile kamu kuruluşlarına ait internet sitelerinden bilgi edinme izliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) yayımladığı 2022 e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre Türkiye, kullanıcı odaklılık, şeffaflık ve temel sağlayıcılar başlıklarında sırasıyla yüzde 93, yüzde 62 ve yüzde 79 seviyesinde olan AB (27+) ortalamalarının üzerinde bir performans ortaya koydu. Ülke, sınır aşan hizmetler başlığında yüzde 54'lük oranla AB (27+) ortalaması seviyesini yakaladı.

Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bakış açısıyla etkinliği ve birlikte işlerliği sağlayacak modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılarak elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı'ndan hizmet sunumu ve kullanımının artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan bütünleşik hizmet sayısı gelecek yıl 120'ye çıkarılacak. Burada yaşlı ve engelli kullanıcılara yönelik hizmet erişilebilirliği seçenekleri artırılacak.

- Dijital Devlet Stratejisi geliyor

e-Devlet Kapısı'nda Yapay Zeka Temelli Çevrim İçi Destek Sistemi hayata geçirilecek. Ülkenin gelecek yıllarda takip edeceği Dijital Devlet Stratejisi hazırlanacak. Kamu kurumlarının bilgi teknolojileri faaliyetlerinden sorumlu üst yöneticilerine yönelik Dijital Dönüşüm Liderleri Eğitim Programı hayata geçirilecek. e-Devlet kurumsal mimarisine ilişkin kapsam, yöntem ve kullanılacak araçlar tanımlanacak.

İleri analitik ve yapay zeka ihtiyaçlarına yönelik idari ve hukuki iyileştirme önerileri raporu hazırlanacak. Kamu Veri Alanı pilot çalışmaları hayata geçirilerek referans mimari oluşturulacak. Merkezi Süreç Otomasyonu Platformunun kurulumuna ilişkin pilot çalışma hayata geçirilecek.

Ulusal Veri Paylaşım Matrisi kapsamında yerel yönetimlere ilişkin coğrafi veri paylaşım esasları da belirlenecek. Kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılım kullanımına geçiş planlarının hazırlanması için ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonuna yönelik çalışmalar sürdürülecek.

- 2023 kullanıcı sayısında hedef 70 milyon

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e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının bu yıl sonu itibarıyla 61 milyonu bulması öngörülürken gelecek yıl 70 milyon kişiye çıkması bekleniyor.

Bu yıl sonu itibarıyla e-Devlet'ten sunulan hizmet sayısının 6 bin 900'ü bulacağı tahmin edilirken bunun 2023'te 7 bin 400'e çıkarılması planlanıyor.

16-74 yaşındaki bireyler içinde e-Devlet hizmetlerinden yararlananların oranının bu yıl yüzde 68,7 olarak gerçekleşeceği öngörülürken gelecek yıl yüzde 70'e çıkarılması amaçlanıyor.

e-Devlet hizmetlerinde memnuniyet oranın da gelecek yıl yüzde 99 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

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