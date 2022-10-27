Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 11:33
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin azimli, kararlı ve güçlü şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız