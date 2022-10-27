Yaşlılar için 2023'te yeni bakım kuruluşları ve aktif yaşam merkezleri açılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 yıl sonuna kadar 7 yatılı bakım kuruluşu ve 5 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezini hizmete açacaklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakım kuruluşlarını yaşlıların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladıklarını vurguladı.

Her yeni kuruluşun tasarımının yaşlıların kullanımına uygun olarak erişilebilir ve aynı zamanda ihtiyaca göre kişiselleştirilebilir özelliklerde dizayn edilmesini amaçladıklarını ifade eden Yanık, huzurevlerinin site, avlu ve küçük ev tipi proje olmak üzere üç farklı kategoride tasarlandığını aktardı.

Bakan Yanık, site tipinin bakıma ihtiyaç duyan ve bedensel fonksiyonları zayıflamış yaşlılara hizmet vermek amaçlı olarak tasarlanan bir huzurevi modeli olduğunu anlattı.

Avlu tipinin ise günlük işlerini kendi başına yerine getirebilen ve fiziksel hareketliliğe daha çok ihtiyaç duyan yaşlılar için planlandığını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

"Bu model, demans gibi bilişsel fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelen yaşlılarımız için özel tasarlandı. Küçük ev tipi modelimizde ise bağımsız hareket edebilen ve kendi işini kendisi yapabilen, elektronik ev aletlerini kullanabilen ve sağlık açısından sürekli gözetime ihtiyaç duymayan yaşlılarımızın kendilerine ait yaşam alanlarında günlük hayatlarını sürdürmelerine olanak tanınıyor."

- "Kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz"

Bakan Yanık, Uşak, Tokat ve Zonguldak'ta avlu tipi mimari ile tasarlanan yaşlı bakım kuruluşlarının, Adana, Yalova ve Artvin'de ise küçük ev tipi mimari ile tasarlanan kuruluşların hizmet verdiğini bildirdi.

Yanık, 2+1 ve 1+1 şeklinde tasarlanan küçük ev tipi modelinde 2 yaşlının birlikte kalabildiğini aktararak, "Çiftlerimiz tarafından daha çok tercih edilen küçük ev tipi huzurevlerimizde yaşlı çiftlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz. Kendi evlerinde gibi yaşamlarını sürdüren yaşlılarımız yeni arkadaşlıklar ediniyor, bahçelerinde ise keyifli vakit geçirebiliyor." açıklamasında bulundu.

Bakanlık olarak yaşlı vatandaşlara götürülen hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini bildiren Yanık, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımıza kalabalık kurumlarda değil, kendi ortamı içinde bulunduğu ve alıştığı yerlerde, hayatlarını daha da kolaylaştıracak koşullar altında devam edebilmesine yönelik bir anlayışla hizmet veriyoruz.

2022 yılı Eylül ayı itibarıyla 17 bin 499 kapasiteli 168 huzurevimizde 13 bin 687 yaşlımıza yatılı kurumsal bakım hizmeti sunuyoruz, 4 bin 336 yaşlımız da Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden ücretsiz yararlanıyor. Bakanlık olarak ülkemizin artan yaşlı nüfusunu göz önünde bulundurarak, 2023 yıl sonuna kadar 7 yatılı bakım kuruluşu ve 5 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezini hizmete açacağız."