Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeş Azerbaycan'a yaptığı ve Zengilan Havalimanı'nın açılışı ayrıca çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde Azerbaycan'a gitmiştik. Günübirlik bir ziyaret. Dönüş yolunda benim İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım'ın ve yakın korumam Oğuzhan Demirci'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Birkaç takla attık. Ağır bir kaza geçirdik.

Hamdolsun rabbimize şükür ediyoruz. Kazanın boyutuna büyüklüğüne göre elde ettiğimiz sonuç rabbim sakladı korudu. Milletimizin, eşimizin dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu.

"İki kaburga kırığım var"

Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi iki sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı bu da bir operasyon ile düzeltildi. İki kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor. Bunlar da zaman içerisinde iyileşecek.

Ayrıca vücudumun çeşitli yerlerinde doku ezikleri var. Bunlar da zaman içerisinde toparlanacak. Bir hafta içerisinde ilk müdahale Azerbaycan'da yapıldı. Kaza mahalinden süratle helikopterle Merkezi Klinika denen Azerbaycan'ın hastanesine getirildik.

O sürede Cumhurbaşkanımızın doktorları refakat etti. Muzaffer bey, İsmail bey her an bizlerle ilgilendiler kendilerine teşekkür ediyoruz. Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik. Burada Çam Sakura'da daha kapsamlı tedavilere devam ettik.

Özellikle kazanın ilk olduğu andan itibaren çok yakın ilgi ve desteğini gördüğüm dost kardeş Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum.