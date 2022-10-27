2022-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
2022-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
100.000 TL'ye Kadar %1.58'den Başlayan Kredi Oranları!
100.000 TL'ye Kadar %1.58'den Başlayan Kredi Oranları!
Sponsorlu İçerik
Bakan Bozdağ: TTB ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
Bakan Bozdağ: TTB ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek
TTB Başkanı Fincancı'ya tutuklama talebi
TTB Başkanı Fincancı'ya tutuklama talebi
Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahminini güncelledi
Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahminini güncelledi
İkinci el araç alacaklar ekspertiz sonrası tamirciye de gitmeli
İkinci el araç alacaklar ekspertiz sonrası tamirciye de gitmeli
5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınıyor
5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınıyor
Fakıbaba'nın vekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de
Fakıbaba'nın vekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de
Hayaller bir bir gerçek oluyor: Türkiye Yüzyılı böyle olacak
Hayaller bir bir gerçek oluyor: Türkiye Yüzyılı böyle olacak
SPK'dan 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı
SPK'dan 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı
Numan Kurtulmuş: Hala devletin içinde birtakım kriptolar var
Numan Kurtulmuş: Hala devletin içinde birtakım kriptolar var
Pazara gittiğinizde bu numaraya dikkat! Pazarcılara suç üstü
Pazara gittiğinizde bu numaraya dikkat! Pazarcılara suç üstü
Valilikten 'Hozat'ta usulsüz öğretmen alımı' iddialarına açıklama
Valilikten 'Hozat'ta usulsüz öğretmen alımı' iddialarına açıklama
MB Başkanı Kavcıoğlu Meclis'te sunum yapacak
MB Başkanı Kavcıoğlu Meclis'te sunum yapacak
Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası Genel Kurul'da kabul edildi
Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası Genel Kurul'da kabul edildi
YCGK, Cumhuriyet gazetesi davasını usulden bozdu
YCGK, Cumhuriyet gazetesi davasını usulden bozdu
'Meyveli dondurma' yerine 'çeşnili dondurma' geldi
'Meyveli dondurma' yerine 'çeşnili dondurma' geldi
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararlara açıklama
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararlara açıklama
Başkan açıkladı: Vergi borcu sıfırlandı sıra SGK borçlarında
Başkan açıkladı: Vergi borcu sıfırlandı sıra SGK borçlarında
Dere yatağına okul tartışması... Vali: Başka alternatif yok
Dere yatağına okul tartışması... Vali: Başka alternatif yok
AYM'den dezenformasyon yasasına ilk inceleme
AYM'den dezenformasyon yasasına ilk inceleme
RTÜK'te boşalan üyeliğe AK Parti'den seçim yapılacak
RTÜK'te boşalan üyeliğe AK Parti'den seçim yapılacak
TBMM, Fakıbaba'nın istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı
TBMM, Fakıbaba'nın istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı
THY'den öğretmenlere indirim
THY'den öğretmenlere indirim
Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
Rekabet Kurulu'ndan 'Facebook ve Whatsapp'a rekor para cezası
Rekabet Kurulu'ndan 'Facebook ve Whatsapp'a rekor para cezası
Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek
Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek
KYK borçları Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı
KYK borçları Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı
Tüm maden şehitlerinin ailelerine şartsız maaş
Tüm maden şehitlerinin ailelerine şartsız maaş
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 12:31
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" mesajıyla, Türk savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre'nin hikayesinin anlatıldığı filmi paylaştı.

  • AK Parti "yeni bir gelecek tasarımı" olarak nitelediği "Türkiye Yüzyılı"nı kamuoyuna tanıtacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.23'te yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler" temasıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı" serisinin ilk filmi, savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre hakkında hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filme ilişkin paylaşımında, "Türk savunma sanayiinin mihenk taşlarından biri olan Şakir Zümre'nin 100 yıl önce kurduğu hayaller, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bir bir hayata geçiyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, nice büyük projelere, nice büyük zaferlere." ifadelerini kullandı.

Film, bir kız çocuğunun Yüzyıllık Hayaller Sergisinde yer alan fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında duran kişinin kim olduğunu dedesine sormasıyla başlıyor. Filmde Türk savunma sanayinin önemli isimlerinden Şakir Zümre'nin hikayesi dede tarafından torununa anlatılıyor.

Atatürk'ün bundan 100 yıl önce Şakir Zümre'den Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayisinin kurulmasına öncelik etmesini istediğini aktaran film, Şakir Zümre'nin Atatürk'ün teşvikiyle Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikasını kurduğunu ve burada uçak bombaları, denizaltı bombaları gibi pek çok önemli savunma sistemi üretimine imza attığını kaydediyor.

Filmde, Atatürk'ün vefatından sonra İkinci Dünya Savaşı döneminde fabrikanın çeşitli bahanelerle kapatılmaya zorlandığına, Şakir Zümre'nin ise fabrikasını soba fabrikasına çevirmek zorunda kaldığına işaret ediliyor.

Filmin ikinci kısmında ise Türkiye'nin bu hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üretilen milli savunma sistemleriyle gerçek olduğuna dikkat çekiliyor.

Filmde, "Hep birlikte yüz yıllık hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyoruz. 100 Yıllık Hayaller Asırlık Projeler" ifadeleriyle Türkiye Yüzyılı logosuna yer veriliyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bakan Bozdağ: TTB ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
Bakan Bozdağ: TTB ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
Karaman'da hemşireyi silahla yaralayıp, intihar girişiminde bulunan şüphelinin ifadesine ulaşıldı
Karaman'da hemşireyi silahla yaralayıp, intihar girişiminde bulunan şüphelinin ifadesine ulaşıldı
İYİ Parti, BTP'yi Millet İttifakı'na davet etti
İYİ Parti, BTP'yi Millet İttifakı'na davet etti
'Türkiye'nin üretim gücünün artması Türkiye'nin bağımsızlığının yükseldiği temellerdir'
'Türkiye'nin üretim gücünün artması Türkiye'nin bağımsızlığının yükseldiği temellerdir'
Bakan Karaismailoğlu 'Elektrikli skuter kazaları' hakkında konuştu
Bakan Karaismailoğlu 'Elektrikli skuter kazaları' hakkında konuştu
'Katta Langar Mushafı', Louvre Müzesi'nde sergilenecek
'Katta Langar Mushafı', Louvre Müzesi'nde sergilenecek

Bu Habere Tepkiniz

Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20.09.2021-20.05.2022 tarihleri arasında aylıksız izne ayrılan öğretmene 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32'nci maddesi uyarınca ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ne şekilde ödeneceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

İlkokul öğretmeni olarak görev yapmakta iken sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında bir memuriyete atanan ve halen İstanbul ili, . İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, aylığından kesilen İLKSAN aidatları nedeniyle emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve aidat iadesinden yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan Daire kararını onadı.
Geleceğin için bir imza

Geleceğin için bir imza
Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?

Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay Başkanlığı, bölüm başkanlığı atamalarında üst unvan kuralına dikkat etmeyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini uyardı!
Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusunu görüş yazısı ile cevapladı.
Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları, özlük haklarının düzeltilmesi için taslak kanun teklifi oluşturup bazı makamlara sundu. Memurlar.net olarak taslak kanun teklifini yayımlıyoruz.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde kendisi hakkında düzenlenen 2008 yılına ait sicil raporu ile mülki idare amiri değerlendirme raporunun iptali istemiyle davada kararını verdi.
Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Türk mühendisler üretti! 21 ülke almak için sıraya girdi

Türk mühendisler üretti! 21 ülke almak için sıraya girdi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım ve ekibi tarafından tasarlanan, AÜ Antalya Teknokent'te proje süreçleri tamamlanan "Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı" Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi.
Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu Genel Yazısının iptaline ilişkin davayı karara bağladı.
Acun Ilıcalı'dan Turbo Turabi'ye yanıt gecikmedi

Acun Ilıcalı'dan Turbo Turabi'ye yanıt gecikmedi

Acun Ilıcalı'dan Turbo Turabi'ye yanıt gecikmedi