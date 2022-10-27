Karaman'da hemşireyi silahla yaralayıp, intihar girişiminde bulunan şüphelinin ifadesine ulaşıldı

Karaman'da hemşireyi silahla yaralayıp, intihar girişiminde bulunan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan hemşire Emine A. (26) ile şüpheli Hüseyin B'nin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Şüpheli Hüseyin B'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Üzerinde 'Sevdam bir nefes gibi çekmezsem ölürüm' yazılı çiçekle Emine A. ile görüşmek için çalıştığı yere gittim. Binanın birinci katında odaları tek tek gezdim. Emine'nin nerede çalıştığını sorup öğrendim. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde çalıştığını öğrendim. Buraya çıktım. Beni karşısında görünce arkadaşlık teklifimi ilettim. Kabul etmeyerek bağırmaya başladı. Ben de 'Benden başka kimseye yar olamazsın' diyerek 2 el ateş ettim. Sonra 2 el de kendime ateş ettim." dediği öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine 24 Ekim'de gelen Hüseyin B, burada görevli hemşire Emine A'yı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istemişti.

Hüseyin B'nin daha önce de Emine A'ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı iddia edilmişti.