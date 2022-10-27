Cuma namazına gittiği için işine son verilmişti; 'işe iade' kararı onandı

Selçuklu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Yetkin, birkaç kez cuma namazına gidince uyarı aldı. Yetkin, görev tanımına ve iş yeri kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle de 2021 yılı Temmuz ayında işten çıkartıldı. Mehmet Yetkin, konuyu yargıya taşıdı. Konya 1'inci İş Mahkemesi'nde görülen davada heyet, Mehmet Yetkin'in cuma namazına gitmesinin anayasal hakkı olduğuna ve işe iadesine karar verdi. Şirket, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI USUL VE YASAYA UYN

Bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Hukuk Dairesi, 30 Eylül'de yerel mahkemenin kararını onadı. Kararda, "Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinden bir isabetsizlik bulunmamasına, kamu düzenine aykırı bir hususun tespit edilmemiş olmasına ve özellikle ispat yükü üzerinde olan davalı işverenin iş akdinin geçerli nedenle sona erdirdiğini kanıtlayamamış olmasına göre yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu değerlendirilmiş ve davalı vekilin istinaf başvurusunun esastan reddedilmesine dair hüküm kurulmuştur" denildi.

'BU KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE'

Karara sevinen Mehmet Yetkin, "İstinaf mahkemesinin de doğru kararı vereceğine inancım tamdı. Bu karar emsal niteliğindedir. Tüm işçiler cuma namazlarına rahatlıkla gidebilir. İş yerime açacağım tazminat davasını kazanırsam da o parayı ya Mehmetçik Vakfı'na ya da Kızılay'a bağışlamayı düşünüyorum" diye konuştu.