Altılı masa 14 Kasım'da DEVA Partisi'nde toplanacak
Altılı masa ikinci tur ikinci toplantısı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım Pazartesi günü yapılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 14:30
DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki toplantı, 14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde sekizinci kez bir araya gelecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız