Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1151'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır'dan Şeyhmus Çelebi 7 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Abdurrahman, Batman'dan gelen Emine Eren de 21 yaşında kandırılarak dağa götürülen ağabeyi Cengiz Eren için evlat nöbetine dahil oldu.

Çelebi, gazetecilere, kavuşmak istediği kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kardeşinin ortaokulda öğrenciyken dağa götürüldüğünü ifade eden Çelebi, "Kardeşimi PKK'dan, HDP'den istiyorum. Kardeşimin akli dengesi yerinde değil. Kardeşimi istiyorum." dedi.

Emine Eren de ağabeyine kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, "Onu bulmadan gitmeyeceğim. Babam onun hasretiyle öldü. İki ablam öldü. Annem ise yaşlı ve gözyaşı dökerek onu bekliyor." ifadelerini kullandı.