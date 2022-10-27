ALF Araştırma'dan yeni anket: Millet İttifakı, Cumhur İttifakını geçti
ALF Araştırma 20 -204 Ekim 2022 tarihleri arasında 41 ilde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ekim 2022 16:45
ALF Araştırma 20-24 Ekim 2022 tarihleri arasında 41 ilde 4100 kişiye 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.
İşte ALF Araştırma'nın anket sonuçları;
BU PAZAR MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? / Ekim 2022
- Cumhur İttifakı: %34,4
- Millet İttifakı: %42,9
" Araştırma 20 - 24 Ekim 2022 tarihleri arasında 41 ilde 4100 kişi ile
Yüz Yüze yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. "
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🇹🇷 2023 Genel Seçim AnketiAnketler ve Raporlar (@PRaporlar) October 26, 2022
🟥 %28.4 CHP
🟧 %28.2 AKP
🟨 %14.5 İYİP
🟪 %9.1 HDP
⬜️ %6.2 MHP
⬜️ %2.3 ZP
🟩 %2.1 GP
🟦 %2.0 DEVA
🟥 %1.8 TDP
🟥 %1.7 BTP
🟦 %1.7 MP
🟥 %1.0 YRP
🔳 %1.0 Diğer Partiler
🗳 @alfarastirma
🗓 20-24 Ekim 2022
👥 4.100