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Gelir Vergisi Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 17:29
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Gelir Vergisi Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda İYİ Parti'nin "Yolsuzlukla mücadele", HDP'nin "Kürtlere yönelik nüfus planlaması" ve CHP'nin "Çıraklık ve öğrencilikteki staj sürelerinin emeklilik hesabına dahil edilmesine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, yapılan araştırmalarda Türkiye'de gözle görülür bir şekilde "yolsuzluğun arttığını, artan yolsuzlukların ekonomiyi ve hazineyi büyük zarara uğrattığını" savundu.

AK Parti'nin kurulurken 3Y formülünü kamuoyuna açıkladığını anımsatan Erel, "AK Parti; yoksulluğun, yolsuzluğun, yasakların olmayacağı çok güzel bir ülke vadetmişti. Yolsuzluğu ortadan kaldıracağını iddia eden siyasi irade yaptığı konuşmalarda yoksulların sayısının arttığını beyan ederek bu yoksullara yaptığı sosyal yardım miktarını artırmakla övünmektedir. Yani bir hükümet ülkesinde artan fakir ve yoksul sayısından gurur duymaktadır, onur duymaktadır." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise eser ve hizmetin olduğu yerde yolsuzluktan bahsedilemeyeceğini, yolsuzlukla mücadele konusunda önemli adımlar attıklarını, AK Parti'nin yaptıkları hizmetlerle milletin gönlünde büyük bir teveccüh kazandığını kaydetti.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Türkiye'nin en önemli sorunlarından olan "Kürt meselesinin, Kürt nüfusu üzerinden tekrar gündeme geldiğini" söyledi. Kaçmaz, Cumhuriyet dönemi boyunca birçok kez Kürtlerle ilgili raporlar hazırlandığını ve "Kürt nüfus artışının bir tehlike olarak görüldüğünü" ileri sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuk sayısı üzerinden yaptığı açıklamaların Kürtlerde endişeye neden olduğunu öne sürdü.

İki gün sonra Cumhuriyetin 99. yılının kutlanacağını hatırlatan Levent Gök, "Türkiye Cumhuriyeti tüm yurttaşların beraberliği üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet dil, etnik köken temeller üzerine değil siyasal bilinç ve ideal birliktelik üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet tüm etnik ve inançlara eşittir. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asla bir etnik kökeni hedef almadığını, kastedilen şeyin PKK terör örgütü olduğunu belirtti.

Dinçel, "Niyet okumanın ve konuyu farklı yerlere çekilmesinin kimseye faydası yoktur." dedi.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ise çıraklık ve öğrencilikteki staj sürelerinin emeklilik hesabına dahil edilmediğini, bunun vatandaşların mağduriyetini beraberinde getirdiğini söyledi.

Konuyla ilgili kanun teklifi verdiğini dile getiren Özdemir, vatandaşların mağduriyetinin ortadan kalkması için destek istedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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