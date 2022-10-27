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Semih Durmuş: Kamu çalışanlarına yapılacak her iyileştirme ekonomiyi canlandırır

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kamu çalışanlarının ücretlerinde yapılan iyileştirmelerin, piyasanın ve ekonominin canlanmasına katkı yaptığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 20:07
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Semih Durmuş: Kamu çalışanlarına yapılacak her iyileştirme ekonomiyi canlandırır

Durmuş, Kırşehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti, bir restoranda sağlık çalışanlarıyla buluştu.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Durmuş, son dönemde enflasyonda çok ciddi manada artış yaşandığını söyledi.

Bu artışın da sabit gelirlilerin alım gücünü çok ciddi manada azalttığını ifade eden Durmuş, "Ama bu dönemlerde hükümetin attığı çok önemli adımlar oldu. Bizim toplu sözleşmede, enflasyon oranında zam yapılmış olması talebimiz vardı. Onun da toplu sözleşmede bağıtlanmış olması da çok önemliydi. Dolayısıyla bu dönemde hem çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi sağlanmış oldu hem de hükümetin enflasyonun üzerinde birtakım iyileştirmeler yapmış olması çok önemliydi." diye konuştu.

Durmuş, yılbaşında ücretlerde iyileştirme beklentileri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümetin de bu yönde açıklamaları var. Yılbaşında sağlık çalışanlarının, dar gelirlilerin, sabit gelirlilerin ücretlerinde yeni artışların olacağına yönelik önemli mesajlar veriyorlar. Bu tabii ki çok önemli. Sağlık çalışanlarının, kamu çalışanlarının gelirlerinin artması çok önemli. Ne kadar gelir elde ediyorlarsa bu gelirlerini tekrardan piyasada harcıyorlar. Kamu çalışanlarına yapılan her iyileştirme aslında piyasanın da ekonominin de canlanmasında bir katalizör etkisi görüyor."

- "Kamuya çok ciddi manada dönüşler söz konusu"

Durmuş, "İstifa eden hekimlerden kamuya dönenlerin artmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, bu gelişmenin sağlık açısından çok önemli olduğunu aktardı.

Son dönemde performansla ilgili düzenlemeler yapıldığını işaret eden Durmuş, "Buna bağlı olarak da sağlık çalışanları, başta hekimlerimiz olmak üzere kamuya çok ciddi manada dönüşler söz konusu. Kamudan istifa edip özele geçen, muayenehane açan, yurt dışına giden hekim arkadaşlarımız vardı. Bunlardan önemli bir kesimi tekrardan kamuya dönüş açısından Sağlık Bakanlığına başvurularını yaptı. Yurt dışına gidişlerde de çok ciddi azalışlar söz konusu oldu." ifadesini kullandı.

Programa Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan da katıldı.

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