Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının verdiği rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 20:30
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaldığı cezaevinden tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.
Başsavcılık, rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.
Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Tuğluk, kararın cezaevi yönetimine iletilmesinin ardından tahliye edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız